TIZIANO FERRO | VIDEO BUONA | CATTIVA | SORTE ' Il nuovo singolo soddisfa la mia'

Buona (cattiva) sorte di TIZIANO FERRO : testo - significato e come ascoltarla : In radio da venerdì 31 maggio l'ultima canzone del cantautore di Latina. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Testo e audio Buona (Cattiva) Sorte di TIZIANO FERRO - un biglietto da visita che segna l’inizio di una nuova fase : Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro è disponibile da oggi, venerdì 31 maggio, negli store digitali e in rotazione radiofonica. Per Tiziano Ferro si tratta del primo (attesissimo) singolo inedito dal 2016, un brano realizzato in collaborazione con Timbaland che anticipa il nuovo mood dell'artista. Buona (Cattiva) Sorte è un "biglietto da visita per ricominciare", così Tiziano Ferro parla del nuovo brano in radio da oggi. Timbaland ha ...

TIZIANO FERRO svela gli autori di Accetto Miracoli - il nuovo album anticipato da Buona (Cattiva) Sorte : Tiziano Ferro annuncia il rilascio del singolo Buona (Cattiva) Sorte scritto con Giordana Angi ed Emanuele Dabbono. Poi svela l'avvio del tour, nel 2020, ed alcuni degli autori che hanno lavorato con lui al disco prodotto da Timbaland. Buona (Cattiva) Sorte è disponibile in pre-order negli store digitali e sarà disponibile dal prossimo 31 maggio con Universal Music. Anticipa l'album Accetto Miracoli, in programma invece il 22 ...

TIZIANO FERRO annuncia il tour 2020 negli stadi - da Lignano a Roma passando per Napoli : Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi in programma per il 2020. L’artista di Latina tiene la sua prima diretta Instagram per chiacchierare con i fan di tutto il mondo nel giorno dell’ avvio del pre-order di Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo singolo in radio e in digital download dal 31 maggio. Il nuovo singolo inedito anticipa l’album in uscita il 22 novembre con Universal Music dal titolo Accetto Miracoli. Al nuovo disco di inediti farà ...

TIZIANO FERRO parla del nuovo singolo : “Buona (Cattiva) Sorte è una rinascita” : Tiziano Ferro parla per la prima volta del nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte. Il brano anticipa l'album Accetto Miracoli, in programma per il prossimo 22 novembre con Universal Music, ed è da oggi disponibile in pre-save negli stori digitali. "Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. Un assaggio del disco che marca l’inizio di una nuova epoca per ...

«Buona (Cattiva) Sorte» : TIZIANO FERRO canta la propria rinascita : Tiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàTiziano Ferro: oggi solo, domani papàUna canzone a rappresentarne la rinascita. Tiziano Ferro, che il 22 novembre prossimo tornerà con l’album Accetto Miracoli, ha svelato la tracklist del disco. Annunciando anche che il primo ...

Giordana Angi canta TIZIANO FERRO ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...