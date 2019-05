Terrorismo | arrestati 4 migranti | finanziavano la jihad dall' Italia

Terrorismo - arrestati due migranti : finanziavano la jihad dall'Italia : Claudio Carollo Facevano parte di una rete internazionale. Salvini: “Ennesima conferma dei legami tra clandestini e Terrorismo” Raccoglievano soldi in Italia per finanziare il Terrorismo islamico. Due etiopi e due somali sono stati arrestati dalla Digos a Milano e a Torino con l’accusa di finanziamento di condotte con finalità di Terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L’arresto coordinato dalla Dda di Bologna è ...

Sri Lanka - attentati coordinati in chiese e hotel : almeno 207 morti e 400 feriti. “Arrestati 7 sospetti. È Terrorismo religioso” : Un coprifuoco di 12 ore in tutto il Paese e l’oscuramento dei social e dei servizi di messaggeria con effetto immediato. Lo ha decretato il governo chingalese, che dice di aver identificato i responsabili della strage che ha ucciso almeno 190 persone, mentre oltre 560 sono rimaste ferite in Sri Lanka la mattina di Pasqua, a causa di sei esplosioni simultanee che alle 9.30 del mattino, ora locale, hanno colpito tre chiese ...

Terrorismo : arrestati un italiano e un marocchino : I poliziotti della sezione AntiTerrorismo della Digos di Palermo questa mattina a Bernareggio, in provincia di Monza, hanno arrestato il camionista 25enne Giuseppe Frittitta con l'accusa di istigazione e autoaddestramento al Terrorismo. L'uomo, originario di Aspra, in provincia di Palermo, si era trasferito a Bernareggio e su internet si faceva chiamare "Yusuf il siciliano, servo devoto di Allah". Stressato per il lavoro di camionista, una ...

Terrorismo - arrestati un palermitano e un marocchino vicini all'Isis : addestrati e pronti a compiere attentati : Condividevano sui social materiale inneggiante l'Isis, e non solo: si allenavano per diventare "lupi solitari" ed "aiutare" la causa dei terroristi. La Polizia ha fermato Giuseppe Frittitta , ...