Terremoto | Tasse sospese | Celso Cioni per protesta si appende al balcone di casa

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'Aquila - Clamorosaquesta mattina del direttore della Confcommercio, il dirigente con tanto di cartello e megafono, si è appeso aldella sua abitazione, contro la mancata approvazione del Governo sulla proroga dellealle imprese aquilane dopo ildel 2009. Cione, con il suo gesto vuole denunciare come le imprese aquilane siano "appese a un filo".non è nuovo a queste eclatanti proteste, ricordiamo quando nel gennaio del 2014 durante una riunione si barricò in un locale della Banca d'Italia, con la minaccia di darsi fuoco, sempre per difendere il settore commercio e piccola distribuzione del capoluogo leggi tutto

EmergenzaH24 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #29maggio #mercoledi #terremoto #tasse #Confindustria #ricostruzione #Senato #bocciataprorogadelletasse #LAquila ,… - Il_Centro : #Abruzzo #29maggio #mercoledi #terremoto #tasse #Confindustria #ricostruzione #Senato #bocciataprorogadelletasse… - stefaniapezzopa : RT @radiolaquila1: Terremoto, Pezzopane (Pd): 'Su tasse sospese cittadini traditi da M5S-Lega' -