Terremoto magnitudo 6 1 nelle Filippine

Terremoto Messina - scossa in mare di magnitudo 2.2 : Terremoto Messina , scossa in mare di magnitudo 2.2 Epicentro a a circa 11 chilometri da Brolo e Piraino. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il lieve sisma alle 6.42, a una profondità di 139 chilometri Parole chiave: ...

Etna in eruzione e Terremoto di magnitudo 2.8 a Zafferana Etnea : Etna in eruzione e terremoto di magnitudo 2.8 a Zafferanza Etna . Il vulcano siciliano è tornato a dare spettacolo con colate laviche. Aeroporto attivo

Terremoto Catania - magnitudo 2.8 a Zafferana Etnea : Terremoto Catania , magnitudo 2.8 a Zafferana Etnea La terra trema sulla costa orientale della Sicilia. Un Terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato alle 16.21 a Zafferana Etnea . In mattinata un altro Terremoto , sempre di magnitudo 2.8, ha interessato il Messinese Parole chiave: ...

Dramma in Perù - Terremoto di magnitudo 8 devasta il paese : 2 morti - danni e crolli [FOTO e VIDEO] : Dramma in Perù dove un terremoto di magnitudo 8 ha scosso, nella giornata di domenica, il paese . Il Centro nazionale delle operazioni di emergenza (Coen) ha reso noto che due persone sono morte a causa del terremoto di magnitudo 8.0 registrato ieri nel paese , con epicentro a Loreto. Una delle vittime è un adolescente di 15 anni. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano El Comercio, il coordinatore del Coen, Ricardo Seijas, ha detto che ...

Terremoto a Reggio Calabria - magnitudo 3.8 : allarme da Vibo Valentia a Messina : Un Terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito all'1.31 di notte in provincia di Reggio Calabria . Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in un'area molto...

Nella notte c’è stato un Terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia : Questa notte , all’1.31, c’è stato un terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia , in Calabria . L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha individuato l’ipocentro del terremoto a tre chilometri a sud di San Pietro di Caridà,

Terremoto in Calabria di magnitudo 3 - 8 : paura nella notte ma nessun danno : Una scossa di Terremoto , pari a 3.8 gradi sulla scala Richter, è stata registrata alle 01:31 di questo 27 maggio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a San Pietro di Caridà, nella provincia di Reggio Calabria . L'ipocentro del sisma è stato rilevato a 10 km di profondità. Epicentro tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia I comuni più vicini all'epicentro sono situati tra le province di Reggio Calabria e ...

Terremoto a Reggio Calabria : scossa di magnitudo 3.8 : Terremoto a Reggio Calabria : scossa di magnitudo 3.8 Il sisma si è verificato a tre chilometri da San Pietro di Caridà. La profondità è stata di 10 km e non risultano danni a persone e cose Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria nella notte : paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la Calabria centro/meridionale all’1:31 della notte. La scossa s’è verificata a 9.7km di profondità al confine tra le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia ed è stata avvertita distintamente da Lamezia Terme a Messina. Al momento non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria nella notte: paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e ...