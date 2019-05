Tenta di violentare autista donna su bus | preso grazie a una bimba che chiama il 113

Vicenza - 31enne Tenta di violentare autista di autobus. Salvata da intervento di un pensionato e di una bambina : Ha tentato di violentare l’autista di un autobus a Vicenza, ma l’intervento di un pensionato e la pronta denuncia di una bambina di 10 anni, che ha usato il cellulare della nonna, hanno portato all’arresto di Isaiah Ogboe, 31 enne immigrato irregolare di nazionalità nigeriana. Per frenare la fuga del ragazzo, gli agenti hanno utilizzato dello spray urticante, stessa tecnica usata pochi giorni fa, sempre sul giovane, dai ...

Tenta di violentare l’autista donna su un bus - bimba di 10 anni chiama il 113 : Ha Tentato di violentare l’autista donna di un autobus, ma è stato messo in fuga dall’intervento di un pensionato: poi, l’allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l’uomo, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto è accaduto a Vice...

Vicenza - nigeriano Tenta di violentare autista di autobus. Salvata da intervento di un pensionato e di una bambina : Ha tentato di violentare l’autista di un autobus a Vicenza, ma l’intervento di un pensionato e la pronta denuncia di una bambina di 10 anni, che ha usato il cellulare della nonna, hanno portato all’arresto di Isaiah Ogboe, 31 enne immigrato irregolare di nazionalità nigeriana. Per frenare la fuga del ragazzo, gli agenti hanno utilizzato dello spray urticante, stessa tecnica usata pochi giorni fa, sempre sul giovane, dai ...

Tenta di violentare autista donna su bus - preso grazie a una bimba che ha chiamato il 113 : Si tratta di un nigeriano di 31 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti. Un pensionato è riuscito a metterlo in fuga, poi la bimba di 10 anni ha chiamato la polizia. Salvini: "grazie al decreto sicurezza questo infame può essere espulso".

La denuncia di un padre : “L’uomo che ha Tentato di violentare mia figlia è ancora libero” : Un papà del bolognese ha riferito che l'uomo che ha tentato di abusare della figlia 15enne è ancora a piede libero nonostante sia stato segnalato ai carabinieri.Continua a leggere

Vicenza - Tenta di violentare una donna su bus : bambina chiama il 113 : Vicenza, tenta di violentare una donna su bus: bambina chiama il 113 Un 31enne nigeriano ha cercato di violentare un'autista donna ma è stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato. Poi una bambina di 10 anni ha chiamato la polizia che è riuscita a rintracciare e arrestare l'aggressore Parole chiave: ...

Tenta violentare donna su bus - bambina chiama il 113 : Ha Tentato di violentare l'autista donna di un autobus, ma e' stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato: poi, l'allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l'aggressore, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto e' accaduto a Vicenza. Per bloccare l'uomo, Isaiah Ogboe, gli agenti hanno usato lo spray urticante.