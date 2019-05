Tenta di stuprare autista del bus | arrestato un irregolare nigeriano

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Giorgia Baroncini Un 31enne ha cercato di violentare la conducente di un bus a Vicenza: è stato un passante a salvare la donna. Il, pochi giorni fa, aveva aggredito due agenti Si è avvicinato alla conducente di un autobus fermo al capolinea. Poi ha cercato di violentarla. È successo a Vicenza dove un giovanehato di aggredire un'mettendosi a cavalcioni sulla donna, toccandola e cercando di sfilarle i pantaloni. Come riporta il Corriere, se non fosse stato per l'intervento di un passante, il 31ennecon molte probabilità sarebbe riuscito a violentare la donna. L'uomo, vedendo l'in difficoltà, è subito intervenuto colpendo ile facendolo fuggire. Il passante è anche riuscito a fotografare con il suo cellulare il 31enne, permettendo così alle forze dell'ordine di individuare l'aggressore. Il, ...

