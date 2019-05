Tensioni tra Lega e M5s sullo sgombero del campo nomadi di Giugliano

Aumentano le Tensioni tra la Serbia e il Kosovo : Le tensioni sono aumentate tra Kosovo e Serbia martedì dopo che la polizia in Kosovo ha affrontato e arrestato i serbi all’interno di una missione anti-contrabbando nella regione settentrionale del paese. L’azione ha scatenato una rapida risposta dalla vicina Serbia, che non riconosce il Kosovo come stato. La Serbia ha messo le sue forze in allerta dopo l’operazione, e il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che ...

Europee - Di Battista : “AsTensionismo? La colpa è nostra” - Di Maio : “Complimenti alla Lega” : La disfatta del Movimento 5 Stelle viene così commentata da Di Battista e Di Maio Si tratterebbe di una ‘war room’ dei 5Stelle all’indomani della disfatta alle Europee. “Non è una problematica di chi, ma di cosa serve fare”, ha detto Di Battista parlando con i cronisti. “Se le persone non sono andate a votare, … Continue reading Europee, Di Battista: “Astensionismo? La colpa è nostra”, Di ...

Upas - trame al 24 maggio : Bice vuole mettere fine alle Tensioni tra Mariella e Salvatore : Nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Gli spoiler delle puntate che partono da lunedì 20 per arrivare a venerdì 24 maggio fanno notare che, tra i personaggi al centro delle trame, ci sarà Bice. Quest'ultima sarà molto presente nelle puntate della prossima settimana e avrà un compito importante come quello di preoccuparsi di porre fine alla discussione tra Salvatore e Mariella. Quest'ultima non avrà intenzione di ...

Arriva Le Pen - Tensioni a Pomigliano : nuove scintille tra Lega e sindacati : Proprio mentre Marion Maréchal Le Pen - nipote di Marine Le Pen - stava facendo le valigie per Napoli dove sbarcherà oggi per dare il via alla settimana sovranista, che vedrà...

Uber verso Wall Street tra proteste lavoratori e Tensioni commercio : Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell' entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una ...

?Abitazioni ai nomadi - Tensioni a Casal Bruciato. I rom : «Questa è casa nostra» : Non si è ancora sopita la tensione sulla vicenda delle case popolari alle famiglie rom. Gli abitanti di casal Bruciato sono ancora lì questa mattina a presidiare via Sebastiano...

Warren Buffett : 'Escalation Tensioni tra Usa e Cina negativa per il mondo intero' : Un'Escalation nella controversia commerciali in corso tra Usa e Cina sarebbe negativa per tutto il mondo. A dirlo uno che di economia se ne intende, ossia Warren Buffett che parlando alla Cnbc ha sottolineato come il crollo del mercato azionario nel pre- market oggi dopo la minaccia del Presidente Donald Trump di aumentare ...

Partito il corteo del 1° maggio - Tensioni tra No Tav e Pd : Stamattina nel centro di Torino, per il 1° maggio, sfila il mondo del lavoro. Lasciando fuori dalla porta il tema che ha monopolizzato tutta la settimana: l'Alta velocità, il tracciato della Torino-...

Milano - Sala ricorda Ramelli : «Tragedia condivisa - ma ora basta Tensioni» : Dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. C'era un ragazzo, 18 anni, iscritto al Fronte della Gioventù. Un commando di Avanguardia operaia lo ha aspettato sotto casa, lo ha massacrato a colpi di spranga. Sergio Ramelli muore 48 giorni ...

Prezzi benzina : su alcune autostrade si superano i due euro al litro. Le cause? Sanzioni Usa all’Iran e Tensioni in Libia : Oltre i due euro a litro. Il prezzo della benzina tocca Prezzi molto elevati alla vigilia del ponte del 25 aprile. La causa? L’inasprimento delle Sanzioni statunitensi all’Iran oltre alla tensioni in Libia che hanno causato un aumento del prezzo del greggio. L’Osservatorio carburanti del Mise ha evidenziato come sulle autostrade i Prezzi arrivino a a superare i 2 euro al litro per la benzina: è il caso dei 2,041 euro al litro ...

Benzina a 2 euro al litro in autostrada. La conseguenza dell'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e delle Tensioni in Iran : In aumento i prezzi dei carburanti. Dopo l'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo.E sulle autostrade, alla vigilia del ponte del 25 aprile, i prezzi arrivano anche a superare i 2 euro al litro per la Benzina: sull'A1 Milano-Napoli, è il caso dei 2,041 euro al litro segnalati nell'area Lucignano est (Arezzo) al servito; 2,051 euro al litro ...

Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini : <br>"Non siamo i tuoi passacarte" : È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso, come i numerosi attacchi a distanza tra i due vicepremier avevano lasciato intuire, quello che si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi per ben quattro ore e che si è concluso con un'approvazione a metà del tanto discusso Salva Roma, voluto da Luigi Di Maio e respinto da Matteo Salvini.L'appuntamento per le 19 di ieri era stato fatto slittare alle 20, ma a quell'ora mentre tutti erano ...

Governo : Bonafede - 'liti tra Di Maio e Salvini? Tensioni sono normali' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Le liti tra Salvini e Di Maio? Le Tensioni sono normali quando al Governo ci sono due forze politiche completamente differenti. Il punto è sapere trovare sempre la quadra che sia al serbizio dei cittadini. E finora è sempre stato così". Lo ha detto il ministro d

Governo - Tensioni tra i gialloverdi : scontri su flat tax e sgomberi : Salvini, infatti, non intende cedere sull'inserimento gia' nel Documento di economia e finanza di un esplicito riferimento, con tanto di coperture, alla flat tax per le famiglie e i lavoratori ...