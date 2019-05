Telefilm americani | serie tv rinnovate e nuove 2019-2020 | news

tvsoap

(Di venerdì 31 maggio 2019) Da lunedì 13 a giovedì 16 maggio si sono tenuti gli upfront delle grandi reti televisive statunitensi (NBC, ABC, FOX, CBS, The CW), evento nel quale i network presentano il nuovo palinsesto della prima serata autunnale e invernale. Partiamo dal network generalista più seguito, NBC, che anche nella prossima stagione punterà sul suo ricco parterre di titoli garanzia; il canale infatti ha rinnovato per un’ottava, una quinta e una settima stagione Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.; ventunesima stagione per il longevo Law & Order: unità vittime speciali, e seconda per il medical New Amsterdam; quinta stagione per Superstore e settima per The Blacklist; quarto ciclo per The Good Place, mentre This Is Us si aggiudica un rinnovo triennale per una quarta, quinta e sesta stagione;in midseason Blindspot (quinta stagione), Brooklyn Nine-Nine (settima stagione), Good ...

