Tecnologia | Airbus costruirà 3 satelliti rivoluzionari per Inmarsat

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019)ha siglato un contratto con, leader mondiale nelle comunicazioni satellitari mobili, per la progettazione, produzione e realizzazione del primo di una nuova generazione digeostazionari in banda Ka,GX7, 8 e 9. Questi tresono i primi a essere basati sulla nuova linea di prodotti OneSat di, la quale è completamente riconfigurabile in orbita. Grazie all’elaborazione a bordo e alle antenne attive, i trein banda Ka saranno in grado di regolare la propria copertura, capacità e frequenza. In questo modo potranno fornire dinamicamente energia e larghezza di banda, per adattarsi in tempo reale alle esigenze dinel fornire connettività a banda larga HTS (High Throughput) per il mercato della mobilità. CopyrightLa piattaforma altamente innovativa deiOneSat disi basa su un approccio standard, ...

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Airbus e SAS Scandinavian Airlines insieme per lo sviluppo di aeromobili ibridi ed elettrici #pcexpander #cybernews #tecnol… - SaluteFuturo : Tutta la tecnologia a portata di click... - pcexpander : Airbus e SAS Scandinavian Airlines insieme per lo sviluppo di aeromobili ibridi ed elettrici #pcexpander #cybernews… -