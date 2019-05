Tagli alle politiche per il welfareDi Maio | E' lettera Lega-Tria

Lettera del governo all'Europa"Tagli alle politiche per il welfare" : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea Segui su affaritaliani.it

Visco : “Gli aumenti alle spesa e i Tagli delle entrate siano sostenibili” : «aumenti della spesa pubblica o riduzioni di entrate vanno inseriti in un quadro che ne garantisca la sostenibilità finanziaria e ne precisi intenti, priorità e fonti di finanziamento». Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle Considerazioni Finali precisando che «affinché il bilancio pubblico possa contribuire a un aumento dur...

La finale eChampions League di FIFA 19 è alle porte : tutti i detTagli ufficiali da EA : Gli otto migliori giocatori di FIFA 19 di tutto il mondo sono pronti per la finalissima eChampions League che si terrà a Madrid il 31 maggio. Il torneo, frutto della collaborazione tra la UEFA e EA Sports, vedrà i finalisti sfidarsi su PlayStation 4 e il vincitore sollevare il Trofeo eChampions League nell’Estadio Metropolitano alla vigilia della finale UEFA Champions League del 1 giugno. I videogiocatori e i loro coach prenderanno parte a un ...

Felix vince la batTaglia contro Nike sulle sponsorizzazioni alle atlete incinte : La Nike fa la storia anche nei diritti delle donne. Certo, la multinazionale dell'abbigliamento sportivo ha avuto bisogno di un bell'aiutino, cioè delle denunce di Alysia Montano, Kara Goucher, Phoebe Wright e, soprattutto, di Allyson Felix. Ma ha finalmente ufficializzato l'addio a una politica molto punitiva per le atlete: d'ora in poi non taglierà più i contratti di sponsorizzazione delle donne “che decidono di avere un bambino”, marchiate ...

Grecia - Tsipras battuto dal centrodestra di Mitsotakis. Che promette Tagli alle tasse ed è vicino alla Merkel : I greci votano per l’Europa, ma non per quella di Tsipras. I liberal-conservatori di Nea Dimokratia sono il primo partito nelle urne europee e anche nelle regionali (in 12 su 13 totali), distaccando di quasi 10 punti Syriza e la parabola di Alexis Tsipras. Il premier, ammettendo già nelle prime ore post spoglio la sconfitta, annuncia elezioni anticipate per il 30 giugno, in concomitanza con i ballottaggi delle amministrative. Positiva la ...

Fiorentina - i Della Valle convocano per lunedì un CdA urgente sul futuro [DETTagli] : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione“. Possibile a questo punto che sia imminente la svolta societaria con il passaggio di proprietà dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, al magnate italo-americano Rocco Commisso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...

Eva Grimaldi e Imma BatTaglia invitate d’onore (alle nozze di Milena Miconi) : Le nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe nozze di Michela MiconiLe fedi al dito, il sorriso più bello. Le prime foto di Eva Grimaldi e Imma ...

Bologna - tecnico e squadra : l’annuncio di Saputo! “Lunedì i detTagli per il nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

Motori – Nuova Opel Corsa - rubate le foto prima della presentazione : tutti i detTagli [GALLERY] : Le immagini trapelate mostrano il design della Nuova Opel Corsa che doveva essere presentata a settembre al Salone dell’Auto di Francoforte Opel è, oramai, pronta al lancio di uno dei prodotti più importanti di tutta la sua storia. Nonostante questo, i piani del gruppo tedesco che prevedevano la presentazione ufficiale al prossimo Salone dell’Auto di Francoforte in settembre, sono stati letteralmente ‘sabotati’ ...

L’Istat Taglia le stime della crescita per il 2019 “Brusco rallentamento rispetto a un anno fa” : Da +1,3% a +0,3%: L’Istat ha tagliato le stime del Pil per quest’anno. Una «forte revisione» delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il «deciso rallentamento» a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Si tratta di una stima superiore a quelle contenute nel Def (+0,2%) e nell’ult...

Inps - il mese di giugno sarà più amaro : arriva il conguaglio e il Taglio alle pensioni d'oro : Il sindacato dei pensionati della Cgil attacca: "Il governo ci beffa e si riprende 100 milioni di euro dopo le europee".

Inps - a giugno scattano conguaglio e Taglio alle pensioni d'oro : Scatterà a giugno il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Il mese prossimo scatterà infatti il conguaglio conseguente al taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il...

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTagli] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...