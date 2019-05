Sullo sgombero del campo rom di Giugliano scontro tra Salvini e l' ala ' sinistra' dei 5

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lodelrom di, comune in provincia di Napoli, dà il via allotra ladei cinque Stelle e Matteo.In mattinata la deputata Gilda Sportiello ha portato il caso a Montecitorio, rivolgendo un’interpellanza al ministero dell’Interno che ha risposto per il tramite del sottosegretario Carlo Sibilia. La parlamentare, esponente dell’ala fichiana, si è detta solo “in parte” soddisfatta dalla ricostruzione del sottosegretario. “Se si spostano 400 persone - ha detto la deputata- ci si aspetta che prima sia stata trovata una soluzione migliore di quella delrom. Che almeno i servizi essenziali siano presenti nella nuova destinazione. Invece 400 persone, con la più piccola che non ha neanche un anno, e sta vivendo in una macchina, sono accampate in un terreno dismesso privato, ...

