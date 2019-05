Sul velo islamico l' islam sfida ancora una volta la laicità francese

Moto2 - RiSultato FP1 GP Italia 2019 : Luca Marini velocissimo nelle PL1 - Alex Marquez lo tallona - Baldassarri 19° in difficoltà : Un inizio confortante quello di Luca Marini, in sella alla KAlex dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ha messo in mostra un’ottima velocità nel corso delle prove libere 1 del GP d’Italia 2019, sesto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato Italiano del Mugello il centauro nostrano ha realizzato il miglior crono di 1’52″514, dimostrando di aver trovato fin da subito un buon feeling con la sua moto ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “RiSultato ottimo per me e per il team - ma non siamo abbastanza veloci” : Sebastian Vettel è salito sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Monaco 2019, conquistando il terzo podio stagionale e balzando in terza posizione nel Mondiale di Formula 1 davanti a Max Verstappen. Il tedesco della Rossa ha disputato una gara molto solida e pulita, riuscendo ad approfittare delle disavventure di Bottas e Verstappen (penalizzato di 5″) per raccogliere un secondo posto molto importante per risollevare parzialmente ...

Moto3 - RiSultato Warm-up GP Francia 2019 : John McPhee è il più veloce su Suzuki e Antonelli : In una grigia mattinata di Le Mans, si è disputato il Warm-up della Moto3 del Gran Premio di Francia 2019. Sul tracciato della Sarthe, per il momento, non piove per cui i piloti hanno provato le loro moto in vista della gara delle ore 11.00 in configurazione da asciutto, confidando che il meteo non vada peggiorando. Davanti a tutti, nei 20 minuti di turno di questa mattina, troviamo il poleman di ieri, il britannico John McPhee (Honda Petronas) ...

Moto2 - riSultato FP2 GP Francia 2019 : Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri - ottima prova degli italiani : Brad Binder stampa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2 e si candida ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Sul circuito Bugatti di Le Mans il sudafricano della KTM è riuscito a fare la differenza proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con pneumatici freschi ed è balzato in vetta alla classifica con uno ...

Giro d’Italia – Carapaz vince la quarta tappa : l’ecuadoriano beffa i velocisti Sul traguardo di frascati : Carapaz si aggiudica la quarta tappa del Giro d’Italia: l’ecuadoriano della Movistar trionfa sul traguardo di frascati 235km, questa la lunghissima distanza che hanno dovuto percorrere oggi i ciclisti in gara all’edizione 102 del Giro d’Italia, da Orbetello a frascati, per la quarta tappa della corsa rosa. I velocisti, oggi, sono stati spiazzati dall’attacco di Carapaz nei metri finali della corsa. ...

La foto Sulla patente con il velo puoi farla se sei islamica - ma non se hai il cancro : Pina Francone Una lettrice ha scritto una lettera al Corriere raccontando il fatto successo a una donna, che si era presentata dal fotografo con un turbante sul capo per rinnovare la patente La foto sulla patente puoi averla col velo in testa se sei islamica, ma non se hai il cancro e decidi di coprirti il capo con un turbante per nascondere le conseguenze della chemioterapia. Una delle (tante, troppe) assurdità all'italiana. Il ...

LEVEL UP : iniziata a Roma la developer conference internazionale Sullo sviluppo dei videogiochi : LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, inizia oggi a Roma e durerà fino al 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab.Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist provenienti dalle più grandi realtà ...

Anima alza il velo Sulla trimestrale : Il primo trimestre 2019 di Anima si è chiuso con ricavi totali pari a 80,4 milioni di euro in riduzione del 13% sui 92,5 milioni di euro del primo trimestre 2018,. L' utile ante imposte ha raggiunto i ...

Formula 1 – Punto bonus per il giro veloce - Verstappen critico Sulla novità del 2019 : “favorisce le squadre di punta” : Max Verstappen critica la novità introdotta nella stagione 2019 di Formula: ecco perchè il Punto bonus per il giro veloce non piace all’olandese della Red Bull La stagione 2019 di Formula 1 ha introdotto un’importante novità, quella del Punto bonus per il pilota più veloce in gara. Non tutti però hanno apprezzato questa novità, tra coloro che la criticano c’è anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha così ...

Al via la seconda edizione di LEVEL UP : la developer conference internazionale Sullo sviluppo dei videogiochi torna a Roma : Tutto pronto per la seconda edizione di LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, che torna a Roma dal 10 all' 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab. Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist ...

70€ di sconto Sul CUBOT Quest - ma dovrete essere veloci! : Vi abbiamo già parlato dei migliori smartphone rugged, ovvero di quegli smartphone super resistenti, con molta autonomia e tante funzioni utili per chi usa il proprio dispositivo ogni giorno ed in diverse condizioni. Oggi infatti leggi di più...

Tour of Chongming Island femminile 2019 : sfida tra le velociste nelle tre tappe Sull’isola cinese : Da giovedì 9 a sabato 11 maggio si svolgerà il Tour of Chongming Island femminile, decima prova stagionale del Women’s WorldTour. Si tratta di una breve corsa a tappe che si disputa sull’omonima isola situata nei pressi di Shanghai, in Cina. In questa edizione ci saranno tre tappe tutte pianeggianti: la prima e la terza avranno entrambe partenza e arrivo a Xincheng Park, ma con due percorsi differenti, rispettivamente di 115 km e 126,5 km. ...

ConSultiamo più velocemente le notifiche Sul Samsung Galaxy S10 : spunta un trucchetto : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana poco entusiasmante per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S10, alla luce delle segnalazioni da parte di un utenti che ha parlato del suo dispositivo finito in fiamme. Potete approfondire la questione con il nostro articolo dello scorso 3 maggio, mentre oggi voglio concentrarmi su alcune dritte che potrebbero migliorare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device nel ...

Jeep - la Grand Cherokee Trackhawk fa suo il record di velocità per un SUV Sul ghiaccio : Il SUV più potente tra quelli prodotti in larga scala ha raggiunto una velocità pari a 280 km/h sulle acque ghiacciate del...