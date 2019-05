Sul tavolo di Assietta l' offerta per il Genoa | per Prandelli annuncio in arrivo

Vertenza Mercatone Uno - l'ipotesi Sul futuro al tavolo del MISE : Roma - Mercatone Uno, tavolo al MISE. "L'obiettivo minimo da attuare subito è la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori" dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, facendo il punto sulla Vertenza, dopo la dichiarazione di fallimento della Sharnon Holding, al termine del confronto con sindacati e curatori fallimentari. "Il tribunale di Bologna", però, aggiunge, "deve ...

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : ecco quali saranno gli argomenti Sul tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Conti dell'Italia Sul tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Sicurezza bis - è l'ora del Cdm | Sul tavolo anche il decreto famiglia - ma pesano le tensioni : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su Sicurezza bis e famiglia

Il governo fa un tavolo Sulla famiglia senza il ministro della famiglia : Realtà, realtà, realtà, e poi numeri, fatti, giudizi che arrivano da terzi, scelte d'investimento, e quindi anche rating (quando arriveranno) e dati e commenti di chi non è invischiato. Il dibattito italiano, alla stretta degli ultimi giorni prima del voto europeo, ci sta portando un profondo deside

Caratteristiche principali ASUS Zenfone 6 : tutto Sul tavolo : Sarà annunciato domani 16 maggio l'ASUS Zenfone 6, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Come vi avevamo raccontato in questo articolo, potrebbe trattarsi di un device al di fuori dall'ordinario, montando eventualmente una fotocamera posteriore rotante, per restituire una parte frontale pulita, senza ricorrere alle soluzioni già viste nell'ambito dei portabandiera concorrenti. Ci sono pochi dubbi a riguardo, essendo stato l'ASUS Zenfone ...

Carige - si lavora a soluzione di mercato. Le due opzioni Sul tavolo dopo l'uscita di Blackrock : Sulla soluzione di mercato, dopo il ritiro del fondo Blackrock , confida il Ministro dell'Economia Giovanni Tria . Per il titolare del dicastero, i commissari sono all'opera, anche se il tempo non è ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - Sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...

Vicenza - drogano e violentano una ragazza di 15 anni : «La testa Sul tavolo - io costretta a sniffare» : Elisa Faggion, 31 anni La clinica Vittima e, presunta, carnefice si erano conosciute tempo addietro, in una clinica. E lì, erano diventate amiche e avevano cominciato a frequentarsi. «Mi passava a ...

Icardi completamente nudo su Instagram : la passione con Wanda Nara scoppia Sul tavolo [FOTO] : Nuova foto hot pubblicata sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia più glamour del calcio italiano infiamma i social con uno scatto bollente: la passione scoppia sul tavolo! Mauro Icardi e Wanda Nara, sempre insieme, nonostante tutto. Il bomber dell’Inter e la showgirl argentina ne hanno passate tante nei mesi scorsi, ma non si sono mai separati nelle avversità. L’attaccante ha perso la fascia di capitano e, ...

Cdm - Sul tavolo del governo nomine di Bankitalia e caso Siri : ... ma anche finanziarie, e ricadute europee cui la Bce - di cui Bankitalia è parte integrante - guarda con attenzione: i mercati guardano all'Italia come a un'economia sorvegliata speciale dato il suo ...

Crisi Venezuela - 'Tutte le opzioni sono Sul tavolo' : Guaidó ha voluto far vedere al mondo che i militari iniziano a essere dalla sua parte, ma non chiaro se effettivamente sia così. Soprattutto non si sa quanti siano i membri delle forze armate che ...