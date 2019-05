Spunta una presunta lettera di Britney Spears sul suo dramma personale | “Controllata e

Caos Roma - Repubblica : “De Rossi e i senatori volevano fare fuori Totti”. Spunta una mail : Caos Roma, Repubblica: “De Rossi e i senatori volevano fare fuori Totti” Caos Roma. Quell’ abbraccio e quell’ audio rubato tra Totti e De Rossi, in realtà nascondono molto più di quello che si possa pensare. Secondo quanto riferisce Repubblica, riportato anche da Sport Mediaset, l’ ultimo fotogramma di domenica sera nasconde un anno complicato di tensioni. Ci sarebbe infatti stata una vera e propria ...

Anticipazioni U&D - la villa di Andrea : tra Klaudia e Natalia Spunta una 'terza persona' : Mancano pochi giorni alla messa in onda in diretta della scelta di Andrea a Uomini e Donne: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere giovedì 30 maggio la giornata in cui il bel pugliese prenderà la sua decisione finale. Sul portale Witty Tv, però, è stata pubblicata una piccola anteprima video di quello che è successo in villa tra il tronista e le sue due corteggiatrici: ad un certo punto, Zelletta informa Natalia e Klaudia che, ...

Meghan Markle Spunta una sua sosia quanto guadagna per ogni apparizione : La moglie del principe Harry, Meghan Markle è tra delle donne più invidiate e copiate degli ultimi tempi ma è solo quando è entrata di diritto nella Royal Family che Olivia Marsden, una ragazza di Greenwich, a sud-est di Londra, ha pensato bene di diventare la sua sosia ufficiale. La vera svolta è arrivata nel 2017, anno del fidanzamento ufficiale con il Principe Harry: da quel momento se Olivia usciva per una passeggiata al parco o per fare ...

Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa - Spunta l’ipotesi del suicidio : India Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio. Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano che India aveva trascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a ...

Guardiola-Juventus - non è finita : Spunta una nuova conferma - noleggiata una Maserati! : GUARDIOLA JUVENTUS- Smentite, conferme, nuove smentite e nuove conferme. Ci risiamo, il capitolo Pep Guardiola sembrerebbe non essere finito. Dopo l’accostamento ai bianconeri fatto dall’agenzia di stampa dell’AGI, e dopo la secca smentita del Manchester City, sarebbe arrivata un nuovo piccolo dettaglio che potrebbe avvicinare il tecnico spagnolo alla Juventus. Di fatto, secondo quanto riportato […] More

Dopo l’incidente hot il cambio di look : sui social Spunta una sexy Wanda Nara… brunette [GALLERY] : Wanda Nara diventa… morta: Dopo l’incidente hot il sexy cambio di look della moglie-agente di Mauro Icardi Solo qualche sera fa Wanda Nara è stata protagonista di un incidente hot in camerino, prima della sua partecipazione a Tiki Taka, che ha fatto il giro del web. Dopo essere stata al centro dell’attenzione per aver messo in bella mostra gli slip, la moglie-agente di Mauro Icardi sta facendo parlare per il suo ...

Il CorMezz frena su Acuña - Spunta una clausola rescissoria di 60 milioni : Dal Portogallo, era arrivata ieri la notizia del Napoli sull’argentino Marcos Acuña, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona che sarebbe stata un’alternativa più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Viene categorizzato come un centrocampista esterno, ma sa adattarsi anche nel ruolo di terzino. Destra o sinistra per lui è indifferente e in più occasioni ha coperto entrambe le ...

Il Trono di Spade - Spunta una petizione per rifare l'ultima stagione - : Alessandro Zoppo Oltre 300mila spettatori hanno lanciato un appello sul web contro gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss: “Meritiamo un finale sensato” Il finale de Il Trono di Spade, previsto con la puntata conclusiva il 19 maggio su HBO (e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic), sta scatenando un putiferio tra i fan della serie tv. La quinta puntata, The Bells, ha lasciato insoddisfatti molti spettatori, che ora si sono ...

Giro d’Italia – Scena tutta da ridere nella quinta tappa : sul traguardo di Frascati Spunta… una papera [VIDEO] : Avvistata una papera sul traguardo di Frascati: una Scena tutta da ridere nella quinta tappa del Giro d’Italia E’ terminata nel segno di Ackermann la quinta tappa del Giro d’Italia: il tedesco della Bora si è aggiudicato la vittoria sul traguardo di Terracina, beffando per un soffio in volata Fernando Gaviria. L’attenzione, sin dai primi minuti della corsa è stata tutta però su Dumoulin, che dopo pochi km dal via ha ...

Striscia la notizia - Staffelli inchioda Silvia Toffanin sul caso Pamela Prati : Spunta una foto : Inesorabile è arrivato anche per Silvia Toffanin il Tapiro d'oro da Striscia la notizia dopo la vicenda di Pamela Prati e le fantomatiche nozze con il misterioso Mark Caltagirone sfumate all'ultimo. Valerio Staffelli ha provato a indagare sul giallo che ha fatto tremare Canale 5, portando la presunt

Romagna : alluvione a Villafranca di Forli' - inondate 600 abitazioni. Spunta anche una carpa : Maggio da dimenticare per l'Emilia Romagna dove freddo e maltempo non accennano a mollare assolutamente la presa. Le piogge intense avvenute negli ultimi giorni, specie a ridosso dell'Appennino,...

Noemi - Spunta una testimone : "Ho visto la targa del killer" : “Ecco il numero della targa del killer”: una donna ha scelto di testimoniare e di non rimanere in silenzio di fronte alla vicenda della piccola Noemi, la bimba ferita nell’agguato di camorra dello scorso 3 maggio a Napoli, organizzato per colpire a morte Salvatore Nurcaro. A riportarlo è Il Mattino.In sintesi, una donna avrebbe memorizzato almeno tre numeri della targa della moto, la ormai famigerata Benelli gialla ...

Per la Roma Spunta l’ipotesi Benitez. CorSport e Gazzetta la definiscono una pista concreta : Con il no incassato da Conte e dopo che Sarri ha fatto sapere di voler restare in Inghilterra, i nomi possibili per la panchina giallorossa sono diversi. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di Paulo Fonseka, attualmente allo Shaktar Donetsk e di Laurent Blanc, vecchio pallino giallorosso. Ma soprattutto la rosea definisce pista “più concreta” quella che porta a Rafa Benitez. Anche il CorSport parla di un sondaggio giallorosso in ...

Noemi - Spunta una teste : «Ecco il numero di targa del killer». E c'è il giallo dei vestiti cambiati : Non si è voltata dall?altra parte, non si è fatta gli affari propri, non è scappata. Ma ha realizzato una cosa elementare e straordinaria al tempo stesso: ha...