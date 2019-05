ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lotra Btp e Bund290base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa ladidelitaliano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea chiede chiarimenti all’Italia sull’andamento del debito pubblico, che lo scorso anno invece di scendere è salito dal 131,4 al 132,3% del pil. Bruxelles, spiega la, sta valutando la preparazione di un rapporto ex articolo 126.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quello che disciplina la violazione del criterio del deficit o di quello del debito. Ilha 48 ore – quindi fino a oggi – per rispondere elencando ...

Cascavel47 : Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione Ue sul debito pu… - Noovyis : Un nuovo post (Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione U… - antoniorubino63 : @ricpuglisi Ancora 2 giorni e il FTSE MIB sfonda i 20.000. Al ribasso. E spread sopra i 300. -