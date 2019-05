Spread | Italia supera Grecia sui 5 anni Borse giù dopo minacce dazi Usa al Messico

Pil "piatto" - misure sbagliate e allarme Spread : da Istat e Bankitalia avviso di sfratto al Governo : Mai così male dal 2013: il giorno nero dei conti economici. Se l'Istat vede la stagnazione, Bankitalia sbertuccia il Governo...

Visco : senza Ue Italia più povera. Parole pesano - rischi se sale Spread : «Le Parole sono azioni». In questa citazione del filosofo Wittgenstein, accompagnata da una analoga di Elias Canetti («Nell'oscurità le Parole pesano il doppio»),...

Bankitalia - Visco "senza Ue Italia più povera"/ Al Governo "stop parole - Spread alto" : BankItalia, Ignazio Visco dà i suoi avvisi e appelli al Governo 'senza l'Europa, l'Italia sarebbe stata più povera. Stop parole, spread continua a salire'

Bankitalia - la relazione annuale di Visco : “Nullo sollievo del deficit se sale Spread. Più poveri se pensiamo Ue un avversario” : “Limitarsi alla ricerca di un sollievo congiunturale mediante l’aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi poco efficace, addirittura controproducente qualora determini un peggioramento delle condizioni finanziarie e della fiducia delle famiglie e delle imprese”. È uno dei passaggi chiave della relazione annuale di Banca d’Italia, illustrata dal governatore Ignazio Visco ammonendo sul “rischio di una ‘espansione ...

Lo Spread torna a salire : oltre i 290 punti |Oggi attesa la risposta dell'Italia all'Ue : Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

Usa - Bce - Ue - banche e Spread Italia - spettri di tempesta perfetta : Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull’Italia. Segui su affarItaliani.it

Spread - autunno caldo in arrivo? I pareri di 5 gestori sul rischio Italia : Forte del successo elettorale Salvini promette tagli alle tasse per 30 miliardi ma la Commissione europea ci chiede di tenere sotto controllo. Il negoziato sulla prossima legge di bilancio si annuncia tutto in salita e l’Italia dopo il voto è sempre più isolata in Europa. Ecco perché il secondo semestre 2019 sarà una prova del fuoco ...

Debito pubblico - la lettera Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti». E lo Spread risale : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

L’Ue invia la lettera sul debito all’Italia : 48 ore per rispondere. Lo Spread sale subito a 283 punti : È partita oggi la lettera della Commissione europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescit...

Salvini : «Flat tax - pronto piano da 30 miliardi. Lo Spread sale? Vogliono l’Italia sotto scacco» Btp-Bund sfiora quota 290 : «Chi vota la Lega non vota lo spread», dice il vicepremier. Il Pd e aveva accusato: «Mai così alto, bel regalo di Salvini»

Salvini : «Flat tax - pronto piano da 30 miliardi. Lo Spread sale? Vogliono l’Italia sotto scacco» : «Chi vota la Lega non vota lo spread», dice il vicepremier. Il Pd e aveva accusato: «Mai così alto, bel regalo di Salvini»

Rischio Italia - dopo il voto Grecia più vicina : solo 48 punti di Spread : La Grecia torna al voto e il mercato scommette sulla vittoria del centro-destra di Nea-Demokratia. Il rally della Borsa e dei titoli di Stato greci riduce il premio di Rischio rispetto all’Italia ai minimi dal 2009. Il rendimento dei titoli greci è al 3% come mai successo prima d’ora...