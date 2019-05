Spread | Italia peggio della Grecia | siamo sotto attacco finanziario

Spread - Italia supera Grecia sui 5 anni. Borse giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico . Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Spread - autunno caldo in arrivo? I pareri di 5 gestori sul rischio Italia : Forte del successo elettorale Salvini promette tagli alle tasse per 30 miliardi ma la Commissione europea ci chiede di tenere sotto controllo. Il negoziato sulla prossima legge di bilancio si annuncia tutto in salita e l’ Italia dopo il voto è sempre più isolata in Europa. Ecco perché il secondo semestre 2019 sarà una prova del fuoco ...

L’Ue invia la lettera sul debito all’Italia : 48 ore per rispondere. Lo Spread sale subito a 283 punti : È partita oggi la lettera della Commissione europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescit...