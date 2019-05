huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Fosse stata una giornata litigiosa come le tante a cui questo governo ha abituato il, la rabbia di Luigi Di Maio contro Giovanni Tria sulla lettera di giustificazione a Bruxelles sarebbe stata archiviata come un film già visto, ennesimo fotogramma di un governo che non ha collante interno e che comunque tiene. E lo stesso ragionamento, con una sfumatura più pessimista, si sarebbe applicato al veleno post elettorale che si sono gettati addosso Lega e 5 stelle, uno per rafforzare l’operazione Salvini premier di fatto, l’altro per riabilitare il suo capo politico e un partito in affanno. E no, però per l’Italia è stata una giornata anomala. Drammatica. Loschizzato oltre i 290 punti, i titoli di Stato a cinque anni giudicati dai mercati più rischiosi di quelli della Grecia, lacertificata dall’Istat, ...

TeresaBellanova : Solo uno in perfetta cattiva fede come il Presidente Conte può dire, davanti alle stime #Istat, alle dichiarazioni… - HuffPostItalia : Spread 'alla greca', crescita zero, l'allarme di Visco: il paese rischia e il governo va nel pallone sulla lettera… - udogumpel : RT @lucianocapone: I minibot sono per la Lega uno strumento fondamentale per prepararsi al ritorno alla Lira. Borghi lo ribadisce al conveg… -