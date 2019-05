Spazio | un’economia da 350 miliardi di dollari l’anno

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) “L’economia dellonel mondo vale 350dil’anno, considerando sia manifattura che servizi e servizi di broadcasting. I soli servizi di osservazione valgono 6di”. A fornire il dato e’ stato Massimo Comparini, Ceo di E-Geos, societa’ di Asi e Tele, alla conferenza annuale di See (Space Economy Evolution) Lab della Bocconi di Milano. I trend del settore “sono in crescita anche del 20% – ha spiegato – considerando big data e data analytics” e i settori principali di impiego sono come ha evidenziato, la gestione delle emergenze, l’agricoltura, il monitoraggio delle infrastrutture e la gestione del rischio per le assicurazioni. Gli impieghi possono estendersi poi agli ambiti piu’ diversi. Tra gli esempi ha portato quello di multinazionali che utilizzano i servizi per il ...

