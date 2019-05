Sondaggi politici | come ha votato chi si dice di destra | di sinistra | di centro

Sondaggi politici EMG - per i pentastellati il governo deve andare avanti : Sondaggi politici EMG, per i pentastellati il governo deve andare avanti Le elezioni europee hanno colpito più duramente di altri il Movimento 5 Stelle. Ed è questo il partito che è sotto i riflettori, anche a quelli dei Sondaggisti. Che ora indagano il mood degli elettori pentastellati. I quali tuttavia non paiono volere dei grossi cambiamenti, nè al governo, nè nella leadership del loro partito. È quanto appura EMG con alcuni Sondaggi ...

Sondaggi politici Index : elettori M5S “Governo vada avanti” : Sondaggi politici Index: elettori M5S “Governo vada avanti” Il popolo pentastellato, attraverso la piattaforma Rousseau, si è espresso: Luigi Di Maio deve restare a capo del Movimento 5 Stelle. Eppure sul tema gli italiani si sono divisi come si evince da un Sondaggio Index per Piazza Pulita: il 48,7% vedrebbe di buon occhio le dimissioni del capo politico dei Cinque Stelle, il 45,9% è invece di parere contrario. Incassata la ...

Sondaggi politici Tecnè : europee - l’analisi dei flussi di voto : Sondaggi politici Tecnè: europee, l’analisi dei flussi di voto L’analisi dei flussi di voto alle europee condotta da Tecnè non si discosta più di tanto da quelle effettuate da altri istituti demoscopici. Vengono certificati i 9 milioni di voti presi dalla Lega che rispetto alle Politiche del 2018 è l’unica ad aver mantenuto un alto tasso di fedeltà del proprio elettorato (83%). Sondaggi politici Tecnè: la forza di ...

Sondaggi politici Swg : analisi flussi di voto a Bari - Firenze e Piemonte : Sondaggi politici Swg: analisi flussi di voto a Bari, Firenze e Piemonte Non solo europee. Swg ha condotto un’analisi dei flussi di voto anche per le regionali in Piemonte e le comunali a Firenze e Bari. Partiamo da quest’ultime che hanno visto trionfare i due sindaci uscenti di centrosinistra, rispettivamente Dario Nardella e Antonio De Caro. Sondaggi politici Swg: l’analisi dei flussi a Firenze A Firenze, la ...

Sondaggi politici - Pagnoncelli smentisce Renzi : 'Per gli italiani Salvini durerà di più' : Salvini e Renzi condividono il nome di battesimo e poco altro. Tra queste note "comuni" c'è però la capacità di aver raggiunto risultati lusinghieri alla guida del proprio partito. In molti ricorderanno come il Partito Democratico, nella primissima fase della leadership dell'ex Sindaco di Firenze, ebbe una vera e propria impennata che lo portò, alle scorse europee, fino a superare il 40%. Un risultato eccezionale, almeno quanto il 34% della Lega ...

Sondaggi politici Demopolis : europee - l’analisi del voto : Sondaggi politici Demopolis: europee, l’analisi del voto Nove milioni di voti con una crescita di oltre il 60% in solo 12 mesi. È questo il bottino raccolto dalla Lega alle elezioni europee di domenica 26 maggio. Sondaggi politici Demopolis: boom Lega Come scrive l’istituto Demopolis nella sua analisi del voto, il partito di Salvini ha incrementato il proprio consenso dal 17% del 2018 al 34% odierno. Dietro il Partito Democratico ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini non farà la fine di Renzi : Sondaggi politici Ipsos: Salvini non farà la fine di Renzi Il cielo sopra Palazzo Chigi è grigio. A portare nubi cariche di pioggia sono state le elezioni europee che hanno incoronato Matteo Salvini nuovo uomo forte della Penisola. Sondaggi politici Ipsos: gli sconfitti I veri sconfitti sono invece Luigi Di Maio e con lui il premier Giuseppe Conte. Il primo affronterà oggi il giudizio severo dell’assemblea pentastellata il secondo ...

Sondaggi politici Eumetra : Salvini e il rosario - un binomio inscindibile : Sondaggi politici Eumetra: Salvini e il rosario, un binomio inscindibile Lo ha stretto tra le mani durante l’adunata sovranista a Milano. Lo ha baciato ieri salutando la vittoria della Lega alle elezioni europee. Salvini e il rosario pare essere oramai un binomio inscindibile. A detta del leader del Carroccio l’ottimo risultato ottenuto dal partito alle urne di domenica 26 maggio, è dovuto in gran parte a chi c’è ...

Sondaggi politici Demos : la vittoria di Salvini nelle province : Sondaggi politici Demos: la vittoria di Salvini nelle province Le province, più che i grandi centri urbani, hanno portato la Lega ad essere il primo partito in Italia. A sostenerlo è un’analisi del voto europeo condotta da Demos per Repubblica. Le province sono state per Salvini quello che per Trump nel 2016 è stata la Rust Belt, la “cintura di ruggine” formata dai territori ad ovest di New York passando dai giacimenti ...

Sondaggi politici Swg : italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa : Sondaggi politici Swg: italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa La decisione dell’elemosiniere del Papa di riattaccare l’energia elettrica in un palazzo occupato in centro a Roma da 500 adulti tra cui 100 bambini dopo una settimana di interruzione dovuta a morosità non è andata giù alla maggioranza degli italiani. Che avrebbero preferito un epilogo ben diverso. Secondo il 43% degli intervistati da Swg, “se si ...

Sondaggi politici Ipsos : gli italiani si aspettano più tasse l’anno prossimo : Sondaggi politici Ipsos: gli italiani si aspettano più tasse l’anno prossimo L’Istat parla di una crescita dello 0,3 per l’Italia nel 2019. L’Ocse prevede invece una stagnazione per l’anno in corso mentre il rapporto deficit/Pil è pronosticato al 2,4% quest’anno e al 2,9% il prossimo. Secondo i dati del quarto trimestre 2018 rilasciati dall’Eurostat due mesi fa, in quanto a crescita, il nostro Paese è il ...

Sondaggi politici Eumetra : prof sospesa - il pensiero degli italiani : Sondaggi politici Eumetra: prof sospesa, il pensiero degli italiani Il caso della professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III sospesa per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni che nella Giornata della memoria dello scorso 27 gennaio, avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo ...

Sondaggi politici Swg : Casal Bruciato - italiani condannano violenza : Sondaggi politici Swg: Casal Bruciato, italiani condannano violenza Il 55% degli italiani ritiene ingiustificata la violenza delle proteste scatenatesi a Casal Bruciato, periferia romana, dopo l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia Rom. A sostenerlo è un Sondaggio Swg. Il caso aveva avuto un’eco nazionale con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si era schierata a difesa dei nomadi. Anche dal premier Giuseppe ...

Sondaggi politici Demos : social - Nord Est chiede più regole : Sondaggi politici Demos: social, Nord Est chiede più regole I social network piacciono ma devono esserci regole certe per punire chi ne fa un uso improprio. A sostenerlo è la maggioranza degli intervistati in un Sondaggio Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Da anni i social sono entrati a far parte delle nostre vite. Secondo il recente report Digital 2019 promosso da We Are social e Hootsuite, 35 milioni di italiani ...