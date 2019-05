Solo 59 euro per lo smartphone della nuova Offerta Tech di Esselunga

Davide Casaleggio - il responsabile del flop M5s alle Europee : come si è fatto fuori da Solo : Il M5S ha conseguito il 17% alle consultazioni Europee non per colpa di Gigino, come vorrebbero farci credere, bensì proprio grazie a lui. Se non ci fosse stato Di Maio, sarebbe andata peggio. Se il suo ruolo fosse stato affidato al giramondo con lo zaino in spalla, il disoccupato felice, Alessandro

Europee 2019 - i trombati illustri : Santanché - Kyenge - Civati - Pizzarotti ma non Solo : Ci sono tanti i nomi illustri tra i “trombati” delle elezioni Europee 2019. Alcuni hanno avuto tantissime preferenze, ma nonostante ciò sono rimasti fuori dall’Europarlamento. Basti pensare ad esempio ad Emma Bonino, il cui partito +Europa è rimasto sotto la soglia di sbarramento del 4%. Tranvata anche per il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che dopo essere stato scaricato dal Movimento 5 Stelle ha colto la nuova sfida con la Bonino: ...

Europee 2019 - Nogarin resta fuori dal Parlamento di Strasburgo : l’ex sindaco è terzo ma il M5s conquista Solo 2 seggi : Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo ...

Elezioni Europee 2019 - M5s resta senza i numeri per il nuovo gruppo : tra alleati - Solo i croati hanno preso un seggio : Se il Movimento 5 stelle vorrà creare un nuovo gruppo nel Parlamento europeo, dovrà cercare altri alleati. Infatti, dei quattro partiti che avrebbero dovuto farne parte oltre al M5s, solo i croati di Zivi Zid porterà un eurodeputato a Strasburgo. Gli altri non hanno superato le soglie di sbarramento e sono rimasti senza seggi: in Polonia il partito nazionalista Kukiz15 resta fuori con il 3,69% delle preferenze, il finlandese Liike Nyt ...

Le europee ci dicono che l’Italia di Salvini si salva Solo tornando a votare : Alla fine, in fondo, la sintesi è tutta lì: ma quand’è che lo rifacciamo? A prescindere dall’esito finale delle elezioni europee, a prescindere dalla performance di Matteo Salvini, a prescindere dallo stato di salute del Movimento 5 stelle, a prescindere dalla capacità di soddisfare le attese da par

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge Solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Non è Solo una partita per l’Europa - ecco perché bisogna andare a votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

Il Belgio vota per l’Europa ma non Solo : In Belgio ci sarà un election day con cinque elezioni locali oltre le europee. Non sorprende quindi che il discorso sull’Unione sia secondario. Leggi

Don Euro : processo a rischio/ Luca Morini - Solo una querela : accuse truffa cadute : processo Don Euro a rischio: contro l'ex parrocco Luca Morini solo una querela. Nessuno dei parrocchiani lo ha denunciato per truffa.

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di boom della sinistra. Il vincitore è Solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...