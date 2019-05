Sollevamento pesi | Mondiali Juniores 2019 | Italia a Suva per stupire | Sergio Massidda e

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Siamo sempre più vicini al via dell’edizionedeididella categoria, riservata agli atleti dal 1999 in poi, con i migliori talenti che si affronteranno dal primo all’otto giugno in quel di, nelle Fiji, in una cornice molto suggestiva. Tanti i talenti presenti alla rassegna, dove l’potrà giocarsi le sue fiches attraverso potenze continentali comenei 55kg maschili, Davide Ruiu nei 61kg maschili, ma anche Giulia Imperio nei 49kg femminili e Lucrezia Magistris nei 55kg femminili, tutti con possibilità di medaglia, mentre Alessia Durante sarà impegnata nel gruppo B dei 64 kg. Tutte le gare, a causa del fuso orario +12 presente nel paese oceanico, si svolgeranno nella mattinatana, ma per ora non c’è alcuna ufficialità circa la trasmissione televisiva dell’evento. Il programma della ...

effecannas : @Ballando_Rai @lasselom @Saradivaira Ma non ha ballato!!! Ha fatto solo sollevamento pesi. Boh - anto_terrioti : RT @malliskit: Volevo ricordarvi che oggi Edo Incanti probabilmente ci darà il volume 2 del suo sollevamento pesi preferito in cui i pesi… - malefra : Volevo salutare tutto eurosport in particolare i cronisti voi del ciclismo quelli dello snooker e del sollevamento… -