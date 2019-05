huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Èper molestie sessuali un’insegnante diquarantenne in servizio in una scuola primaria di Vicenza. La donna - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - è stata iscritta dalla Procura di Vicenza nel registro degli indagati per il reato di violenza sessuale su minorenne nella forma lieve delle molestie. La, precaria, seguiva come insegnante diun bambino di 10in quinta elementare. Ma, secondo l’accusa, sarebbe andata oltre il suo ruolo di insegnante e in un paio di occasioni lo avrebbeato.Scrive il Corriere:“Una volta, a stampo”, ha raccontato il piccolo. Ma, soprattutto, gli avrebbe inviato degli sms bollenti. Questo, almeno, emerge dalla chat trovate dai genitori nel suo telefonino. Messaggi in cui la docente chiamava l’“amore mio”. Gli scriveva “ti ...

SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Sms hot e baci sulla bocca all'alunno di 10 anni. Maestra di sostegno indagata per molestie - HuffPostItalia : Sms hot e baci sulla bocca all'alunno di 10 anni. Maestra di sostegno indagata per molestie - veronicabarzagl : RT @VirginRadioIT: OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta anche i @ChiliPeppers con Tell Me Baby! SMS/Wha… -