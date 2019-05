Smartphone Xiaomi e OnePlus in offerta per la Festa della Repubblica

Xiaomi Mi 9 SE - lo Smartphone da 349 euro con molte qualità e qualche difetto : Xiaomi Mi 9 SE è uno degli smartphone più attesi in virtù del rapporto fra prezzo e prestazioni. L’azienda ha fissato la quotazione di listino a 349,90 euro, in cambio dei quali offre uno schermo AMOLED, tre fotocamere posteriori, buone prestazioni e un design gradevole. Non è “lo smartphone perfetto”: il lettore d’impronte digitali integrato nello schermo dovrebbe essere migliorato e l’autonomia non fa gridare al ...

Xiaomi Mi 9T - Mi 9K o Mi 9I? Scegliete voi il nome del prossimo Smartphone della gamma : Xiaomi è pronta a lanciare un nuovo smartphone della gamma Mi 9: sarà Xiaomi Mi 9T, Mi 9K o Mi 9I? La casa cinese vuole conoscere la vostra opinione! L'articolo Xiaomi Mi 9T, Mi 9K o Mi 9I? Scegliete voi il nome del prossimo smartphone della gamma proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi K20 Pro : un super Smartphone con schermo senza cornici : Da Redmi un nuovo smartphone di fascia alta con ben 8 GB di Ram e ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici

Arriva una carrellata di offerte su Smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi parla del suo futuro in Italia e degli Smartphone 5G : L’inaugurazione del primo Mi Store situato nel Sud Italia, quello che apre oggi presso il Centro Commerciale Etnapolis a Belpasso, Catania, è l’occasione per fare il punto sulla situazione del mercato e sugli sviluppi futuri in Italia. A rispondere è Raquel Sanz, Public Relations Manager di Xiaomi, intervistata da MondoMobileWeb alla vigilia dell’evento di inaugurazione. […] L'articolo Xiaomi parla del suo futuro in ...

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo Smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...

Ecco come attivare il Digital Wellbeing sugli Smartphone Xiaomi : Anche se Screen time è disponibile solo su MIUI Global Beta ROM, è possibile installare Digital Wellbeing sui dispositivi Xiaomi con ROM MIUI Global Stable basata su Android 9 Pie. Vediamo insieme la procedura da eseguire. L'articolo Ecco come attivare il Digital Wellbeing sugli smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo Smartphone 5G : Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente il primo smartphone 5G acquistabile in Italia: sarà disponibile dal 23 maggio sul sito ufficiale del brand a 699 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro: è il primo smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 guida ancora la classifica globale AnTuTu degli Smartphone più performanti : Anche per il mese di aprile è Xiaomi Mi 9 lo smartphone più performante nella classifica globale di AnTuTu, davanti a Black Shark 2 e ai Galaxy S10. L'articolo Xiaomi Mi 9 guida ancora la classifica globale AnTuTu degli smartphone più performanti proviene da TuttoAndroid.

Come installare il miglior tema nero per Smartphone Xiaomi con schermo AMOLED e MIUI 10 : Se la modalità scura di MIUI 10 ancora non vi soddisfa, abbiamo trovato il tema perfetto per sfruttare lo schermo AMOLED del vostro smartphone. L'articolo Come installare il miglior tema nero per smartphone Xiaomi con schermo AMOLED e MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Arriva una pioggia di offerte su Smartphone Android One : Nokia 8.1 - LG G7 One - Motorola One - Xiaomi Mi A2 Lite e tanti altri : Arriva una pioggia di offerta su smartphone Android One: Nokia 8.1, LG G7 One, Motorola One, Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 9 PureView. Interessati? L'articolo Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android One: Nokia 8.1, LG G7 One, Motorola One, Xiaomi Mi A2 Lite e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e ASUS prendono in giro i nuovi Smartphone di OnePlus e preannunciano le loro novità : I team di Xiaomi e ASUS sfruttano l'occasione della presentazione di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro per stuzzicare OnePlus e i suoi smartphone L'articolo Xiaomi e ASUS prendono in giro i nuovi smartphone di OnePlus e preannunciano le loro novità proviene da TuttoAndroid.

Distributori di Smartphone Xiaomi : l’ultima frontiera della vendita : Avete mai pensato ad un distributore di smartphone ed accessori annessi? Xiaomi sì, realizzando in India, presso il Manyata Tech Park e la sede proprietaria dell'Embassy Tech Village, in quel di Bangalore. Sarà, quindi, possibile acquistare i prodotti del marchio cinese non solo online o presso i vari Mi Store, ma anche sfruttando questo simpatico canale, anche se relativamente al solo mercato indiano (almeno per il momento), dove ...