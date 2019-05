Sky Sport Premier | «La Juve valuta Guardiola e Pochettino Sarri è solo un ripiego»

Inter - Sky Sport : ci sarebbe l'apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : L'Inter sta cominciando a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra sarà libera dai vincoli del fair play finanziario, essendo uscita definitivamente dal settlement agreement. Il nuovo ciclo è partito oggi con l'ufficialità del nuovo allenatore Antonio Conte che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus e domani sarà a Madrid per la finale di Champions ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Gp Italia (30 Maggio - 2 Giugno). Live anche su TV8 : Torna il Motomondiale 2019, con il Gran Premio d’Italia in Diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno da giovedì 30 Maggio a domenica 2 giugno. Per la 34esima volta la top-class scende in pista sul tracciato del Mugello, dove si corse la prima gara nel 1976 (allora era chiamato GP delle Nazioni). Statisticamente si può parlare di dominio Honda: il team...

Boom di ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8 : Boom di ascolti per la Finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal raccontata da Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e...

Europa League - Finale - Chelsea vs Arsenal (diretta su Sky Sport - TV8) : Mercoledì 29 maggio 2019, a Baku si gioca la Finale di Europa League, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251,...

Sky Sport Mondiale Under 20 (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Fino al 15 giugno in Polonia si volge il Mondiale Under 20 maschile, un grande appuntamento per scoprire le future stelle, i nuovi talenti e le giovani promesse del calcio Mondiale, una straordinaria occasione per tifare Italia, che ieri ha esordito battendo il Messico. Solo su Sky l’intera manifestazione calcistica maschile in diretta, con le partite in onda su Sky Sport Mondiali, al numero 202 del telecomando, Sky Sport...

«Primo Stadio» - Sky Sport 24 sui sistemi di videosorveglianza negli stadi : Il 3 maggio scorso, all’Allianz stadium, in occasione del derby fra Juventus e Torino, un tifoso ha mimato un aeroplano per prendere in giro le vittime della strage di Superga. Quattro giorni dopo la Juventus lo ha bandito per cinque anni dal proprio stadio. Prendendo spunto da questo avvenimento, Alessandro...

Fiorentina-Genoa - l'inattesa sfida salvezza di Serie A alle 20 : 30 in tv su Sky Sport : Fiorentina-Genoa, questa sera alle 20.30 l’affannoso e imprevisto epilogo di campionato tra due squadre che insieme sommano 11 scudetti, ma che oggi rischiano (una delle due) di finire in Serie B. Valida per la trentottesima e ultima giornata della Serie A 2018/19, la partita del ‘Franchi’ sarà un vero e proprio spareggio salvezza, che nella peggiore delle ipotesi per i tifosi di casa, ovvero in caso di sconfitta della Fiorentina abbinata al ...

F1 Monaco 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e TV8 : La Mercedes colleziona l'ennesima prima fila della stagione (Diretta Sky Sport e TV8), mentre la Ferrari da' una nuova delusione ai suoi tifosi pagando caro un imperdonabile errore di strategia ai box. E così, anche nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo, la musica della Formula 1 edizione 2019 e' sempre la stessa: Lewis Hamilton in pole position con Valtteri Bottas al suo fianco (per soli 88 millesimi) guardano tutti gli altri ...

Sky Sport Serie A 38a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Tutto in 90 minuti: la Serie A è pronta a concludersi. La 38^ è anche l’ultima Giornata di questo campionato, che ancora ha da scrivere le sue ultime pagine. Se per la vittoria finale è già tutto deciso da settimane, ancora tutto può succedere in zona Champions e retrocessione....

F1 Monaco 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e TV8 : Venerdì di riposo per la F1 in attesa delle Qualifiche (Diretta Sky Sport e TV8). In pista sono andate le F2 con Mick Schumacher ha chiuso al quattordicesimo posto la sua prima corsa sul circuito cittadino di Montecarlo. Schumacher, 20 anni, è partito dalla quarta posizione, ma è rapidamente sceso al quinto posto con una gomma che fumava. Con una manovra straordinaria, il figlio del pluripremiato campione del mondo di ...

Mondiali di Calcio Femminile su Sky Sport - in onda il nuovo promo : Non è uno Sport per… chi teme le sfide. Chi non sogna in grande. Chi si risparmia. Chi pensa di fare tutto da solo. Il Calcio è il Calcio. Con questo messaggio lanciato dal nuovo promo che vede protagoniste le giocatrici della Nazionale...

La gara F2 nel venerdì a Monte-Carlo in esclusiva Sky Sport F1 HD : Il ricordo di Niki Lauda e la festa ai box Mercedes per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. La prima giornata della Formula 1 in pista a Montecarlo scatta nel segno della malinconia per la morte della leggenda austriaca per poi tornare al glamour tipico del Gp di Monaco contrassegnato dallo sbarco di CR7 ai box della scuderia campione del mondo. Una incursione quella dell'asso della Juventus combinata con la giornata perfetta dell'amico Lewis ...

