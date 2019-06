Siberia | castello gonfiabile vola a causa del forte vento | tre bambini in coma | uno

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Emanuela Carucci Diversi iferiti, ma in maniera più lieve. Il titolare del gioco si è dato alla fuga e ora gli agenti di polizia sono sulle sue tracce Inun gioco è diventato tragedia. Adelle forti raffiche di, unin un parco giochi fuori da un centro commerciale èto via con dentro iche giocavano. L'età dei piccoli coinvolti nell'incidente è compresa tra i 3 e i 7 anni. Tre di loro sono in, un altro è stato considerato dai medici clinicamente morto. È accaduto nella città di Ulan-Ude e il tutto sotto gli occhi dei loro genitori che non hanno potuto far nulla. Come bloccare unto via per il? Quando il gioco si è sollevato da terra i genitori hanno iniziato a rincorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo un po' ilsi è schiantato per terra. Come si legge su ...

