“Si può sapere cos’hai?” e altre 8 cose da non dire mai a vostro figlio È una psicologa

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ci sono frasi che non dovremmo mai e poi mai usare con i nostri figli. Ma a volte più che frasi sono parole: alcune che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery,clinica, specializzata nelle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. In “Tutte le frasi da nonmai” (Red!) l’esperta spiega come con un piccolo stratagemma si possa porre rimedio a tutto ciò. “Imparare a formulare i nostri pensieri in modo positivo significa permettere al bambino di adottare più facilmente il comportamento desiderato – spiega . È una tecnica molto semplice che consente però di ottenere ottimi risultati”. Invece di(o urlare) “non gridare” funziona meglio un “parla normalmente, ti ascolto”. Al posto di un semplice “non preoccuparti, ti aiuto io” meglio aiutarlo a prendere ...

