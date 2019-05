scuolainforma

(Di venerdì 31 maggio 2019) A Radio Cusano Campus il presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, On. Luigi Gallo, è stato intervistato all’indomani del risultato delle elezioni europee. Nonostante il governo sia formato da due partiti, chi ha pagato maggiormente lo scotto dellesullae sul reclutamento dei docenti è stato il. L’onorevole Gallo ha spiegato il motivo che ha fatto perdere consensi ai pentastellati nel mondo della. Sottovalutazione del Miur Indubbiamente è stato fatto un errore di valutazione al momento di formare il nuovo governo. I docenti si erano rivolti alsoprattutto perché aveva illustrato come risolvere alcune criticità. Il riferimento è alla trasformazione delle cattedre da organico di fatto a organico di diritto, soprattutto in considerazione dell’esigenza di garantire la ...

scuolainforma : Scuola, le responsabilità del MoVimento 5 Stelle sulle scelte per i diplomati magistrali - b090706 : @MaralbAzsc @Luca_Gualtieri1 Se c'è molta gente senza arte né parte che vota a Destra per disperazione la responsab… - theredpasta : Le mie amiche parlano di responsabilità e di essere cresciute e boh ma io ho finito da poco la scuola sono ancora giovane yolo ahi li reumi -