Sconfitte e veleni | la Roma finisce tutti contro tutti

(Di venerdì 31 maggio 2019) Del nuovo allenatore e del prossimo direttore sportivo ancora non ci sono tracce, in compenso, polemiche efanno ormai parte della quotidianita' giallorossa. Lache appena un anno fa si era issata a un passo dalla finale di Champions League non c'e' piu'. Sparita sul campo e a Trigoria, dove chi adesso programma il futuro si trova a dover fare i conti con un recente passato fatto di rivolte, ricatti e trame di spogliatoio secondo quanto rivelato da 'La Repubblica'. Nell'inchiesta pubblicata dal giornale si da' conto infatti di come Daniele De Rossi e altri tre senatori della squadra (Dzeko, Manolas e Kolarov) avrebbero fatto pressione per mandare via Francesco Totti, Monchi ed Eusebio Di Francesco poiche' scontenti dell'andamento della stagione e di alcune mosse di dirigenti e allenatore.L'articolo riporta innanzitutto il malcontento di De Rossi - ora in ...

