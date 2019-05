Sclerosi multipla | per 122 mila italiani colpiti | allarme per l’assenza di uniformità

AISM : 122mila italiani con Sclerosi multipla : Sono 122 mila gli italiani con sclerosi multipla ma l’assistenza non è uguale per tutti: spesso dipende solo dalla parte del Paese in cui si abita. I dati del barometro dell’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) 2019, presentati oggi a Roma, mettono in evidenza le difficolta dei malati che spesso devono pagare di tasca propria i farmaci per i sintomi, non riescono ad accedere alla riabilitazione. E l’associazione, in congresso nella ...

Meno calorie per rallentare la Sclerosi multipla - al via studio su dieta : Ridurre le calorie giornaliere ed eliminare dalla dieta alcuni alimenti per migliorare l’efficacia delle terapie contro la sclerosi multipla e ‘rallentarla’. È l’ipotesi – basata su circa 20 anni di evidenze scientifiche – che si avviano a testare due gruppi di ricerca italiani, quello di Giuseppe Matarese, docente di Patologia generale e Immunologia dell’università Federico II di Napoli, e di Luca Battistini, ...

Sclerosi multipla : dalla scoperta dei meccanismi d’azione ai bersagli terapeutici : La comprensione dei meccanismi di sviluppo della Sclerosi Multipla, lo studio di nuovi farmaci più efficaci, la valutazione dell’entità dei danni cerebrali e l’evoluzione della malattia sono l’obiettivo di molta della ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute, della Commissione europea e anche grazie alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Linfociti B e virus della mononucleosi ...

Rischi e gestione dei rischi nella moderna terapia della Sclerosi multipla : Un gruppo di esperti tedeschi ha affrontato il problema dei rischi correlati alle cure più moderne per la sclerosi multipla e la gestione di tali rischi nella pratica clinica. Nell’articolo sono elencati i profili di rischio delle diverse cure e si riportano consigli circa le informazioni da condividere con i malati, prima e durante il trattamento. nella cura della sclerosi multipla c’è stato un passato remoto in cui non si disponeva ...

Ricerca : 2 - 3 mln con Sclerosi multipla nel mondo - impegno Aism per combatterla : Roma, 27 mag. (AdnKronos Salute) - Sono oltre 2,3 milioni le persone con sclerosi multipla nel mondo

Sclerosi multipla : in Italia 120mila pazienti affetti - le terapie sono efficaci ma rimangono rischiose : “sono circa 120 mila le persone in Italia ad essere affette da Sclerosi multipla. E oggi, grazie alla ricerca abbiamo a disposizione più di 15 diverse terapie che sono modulabili tra quelle più leggere e quindi con un migliore profilo di sicurezza, e quelle più pesanti, più efficaci ma con qualche problema per ciò che concerne la sicurezza“. E’ quando dichiarato da Gianluigi Mancardi, presidente nazionale della Società Italiana ...

Dal 25 maggio al 2 giugno la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla : “Dare visibilità alla Sclerosi Multipla (Sm)” è il claim della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, declinato da quello della campagna promossa dall’Msif (Federazione InterNazionale della Sm) in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Sclerosi Multipla che quest’anno si celebrerà il 30 maggio. La Settimana Nazionale costituisce il consueto appuntamento di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – con ...

“Erbe Aromatiche di Aism” contro la Sclerosi multipla : La Settimana Nazionale della sclerosi multipla, parte con ‘Le Erbe Aromatiche di Aism’. L’iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca promossa da Aism con la sua Fondazione Fism, sotto l’’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è in corso in oltre 500 piazze italiane. I fondi raccolti nelle piazze con le erbe Aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. A fronte di una donazione di 10 euro, si ...

Dall’Alzheimer alla Sclerosi multipla : il 30 e 31 maggio Ferrara capitale mondiale delle patologie neurovascolari : Nuove risposte su malattie cognitive come l’Alzheimer, sul ruolo delle vene extracraniche nelle malattie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla, su innovative strategie diagnostiche per l’Ictus, seconda causa di morte al mondo secondo l’Oms. Questi i temi tra i più importanti che saranno affrontati a Ferrara il 30 e 31 maggio prossimi al Meeting annuale dell’ISNVD (International Society Neurovascular Disease – www.isnvd.org), ...

Amici l’ex ballerino Ivan Cottini è affetto da Sclerosi multipla : L’ex ballerino di “Amici” Ivan Cottini è affetto da sclerosi multipla, e in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici” ha rilasciato un’intervista toccante: «mi sono addormentato invincibile e mi sono risvegliato fragile e piccolo così». «Non mi definisco un eroe, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita». Ivan racconta di come abbia scoperto ...

Sclerosi multipla - dare visibilità e informare : dal 25 maggio al 2 giugno la Settimana Nazionale : La Sclerosi Multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 700 mila in Europa e 122 mila solo in ...

Cacao e Sclerosi multipla : un esempio di come si traggono conclusioni affrettate su certi argomenti : La relazione fra alimentazione e sclerosi multipla suscita molto interesse, ma gli studi che vengono eseguiti sull’argomento sono spesso inadeguati a trarre conclusioni. Un esempio di questa tendenza a comunicare informazioni accattivanti, ma non sufficientemente fondate, è una ricerca che ha valutato l’effetto del Cacao sull’astenia nella sclerosi multipla. Nell’angolo dello specialista che la Fondazione Cesare Serono ha dedicato alla ...

Sclerosi multipla : trattamento della CCSVI sicuro ed efficace a breve termine : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Chinese Journal of Interventional Imaging and Therapy uno studio intitolato “Endovascular angioplasty in treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency” (Angioplastica endovascolare nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Alcuni ricercatori cinesi hanno indagato l’efficacia e la sicurezza dell’angioplastica endovascolare nel trattamento ...