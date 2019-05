Sblocca cantieri | l’emendamento della Lega | via tetto ai subappalti e obbligo di

Sblocca cantieri - WWF : “Con l’emendamento ‘Spazza Codice Appalti’ si spalancano le porte al partito del cemento e dell’asfalto” : “Con il decreto legge Sblocca Cantieri il Governo si è assunto la grave responsabilità di spalancare di nuovo le porte al partito dell’asfalto e del cemento, che ha deturpato il nostro territorio e sprecato miliardi di soldi pubblici, contribuendo a portare alle stelle il nostro debito pubblico per investimenti in opere inutili“: lo spiega WWF Italia in una nota. “Ieri sera, in un confronto al Senato che si sta ...

Conte : ora Dl crescita e Sbloccacantieri : 20.21 Il premier Conte ha incontrato i capigruppo della Lega e del M5S sui provvedimenti attualmente in discussione al Parlamento, tra cui i decreti legge "crescita" e "Sbloccacantieri", e sullo stato di avanzamento dei lavori. "Dai colloqui - spiega una nota di Palazzo Chigi - sono emersi riscontri molto positivi sul percorso che riguarda provvedimenti ritenuti strategici e di fondamentale importanza per il Paese. La comune determinazione è ...

Sblocca cantieri - emendamento relatore per sollevare funzionari da responsabilità erariale nella revoca delle concessioni : Un emendamento presentato dal relatore per sollevare i funzionari pubblici dal rischio di responsabilità erariale nella revoca delle concessioni autostradali. È una delle modifiche volute dalla maggioranza al decreto Sblocca cantieri ora all’esame del Senato. La proposta nello specifico introduce il vaglio preventivo da parte dell’Avvocatura generale dello Stato che di fatto diventerebbe uno scudo, anche per colpa grave, per il funzionario ...

Infrastrutture : Boccia - 'Sbloccare i cantieri grande sfida per il governo' : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la questione temporale diventi una delle grandi sensibilità del governo del Paese, in quanto tempo facciamo le cose che diciamo è la sfida che abbiamo di fronte a grandi competitor come Cina e Usa". E' il monito lanciato dal presidente di Confindustri

A24 - nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...

Sblocca cantieri - Senato boccia questione pregiudiziale del Pd. Emendamenti di relatori e governo arrivano a rilento : Il decreto Sblocca cantieri arriva al Senato. Che boccia una questione pregiudiziale presentata dal Senatore Pd Bruno Astorre, secondo cui ci sono “rilevanti perplessità sotto il profilo costituzionale” anche per “la moltiplicazione di figure commissariali“. L’esame del testo è cominciato però a rilento: finora sono stati presentati solamente quattro Emendamenti dei relatori, mentre ne sono stati annunciati almeno ...

Ok dal Senato a Sblocca cantieri! Telecamere obbligatorie in asili e case di cura : Un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili. Telecamere di sicurezza obbligatorie in asili, ospizi e case di cura per i disabili: è arrivata, finalmente, la legge. Infatti, un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un ...

Sblocca cantieri - arriva l’obbligo di installare le telecamere in asili nido e case di cura : arriva l’obbligo di installare le telecamere in tutte le aule degli asili, così come nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. La novità viene introdotta con un emendamento al decreto Sblocca cantieri approvato in commissioni Lavori pubblici e Ambiente al Senato. La proposta di modifica è stata firmata dai senatori di Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. L’installazione dei sistemi di videosorveglianza ...

Sblocca cantieri - ok in commissione : in Aula domani. C’è l’obbligo di telecamere in asili e case di cura per anziani e disabili : Il decreto Sblocca Cantieri ha ottenuto il via libera delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato e approderà in Aula mercoledì, quando verranno presentati altri emendamenti del governo e dei relatori. Ma già durante il lavoro nelle ‘aulette’ sono stati approvati l’obbligo di installare telecamere nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili: la proposta bipartisan, ...

Slitta Sbloccacantieri - in Senato domani : 12.07 Slitta alle 15 di domani l'approdo in Senato del decreto Sbloccacantieri. Lo ha stabilito all'unanimità la Conferenza dei capigruppo per lasciare alle commissioni Lavori pubblici e Ambiente il tempo di ultimare l'esame del testo. Il via libera di Palazzo Madama arriverà in settimana, ha assicurato il capogruppo M5S Patuanelli. Vertice di maggioranza con il presidente Conte sugli emendamenti. Presenti il ministro Toninelli, il ...

Elezioni europee - Claudio Borghi e il messaggio a Luigi Di Maio e M5s : "Ora flat tax e Sblocca cantieri" : "Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su

Sblocca cantieri - la senatrice M5s Nugnes fuori dalla commissione : “Esclusa dopo le mie critiche - democrazia a rischio” : “La democrazia parlamentare è a rischio e le prerogative dei parlamentari derubricate?”. Lo domanda la senatrice Paola Nugnes, di M5s, annunciando di essere stata sostituita dal suo gruppo in commissione Trasporti del Senato, per l’esame del decreto Sblocca cantieri, del quale Nugnes dice di non condividere “non tanto i contenuti specifici, quanto la visione generale”. Lobby | Di F. ...

Sblocca cantieri - passa proposta Lega che evita gare fino a un milione. Ok anche a calo soglia subappalti voluta da M5s : passa la proposta della Lega che evita le gare aperte per gli appalti fino a un milione di euro. Le commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato hanno infatti approvato un emendamento al decreto Sblocca cantieri firmato dal Carroccio che prevede tra 40mila e 150mila euro la procedura negoziata con tre operatori (5 per i servizi, questa la novità). Si dovranno consultare 10 operatori invece per gli appalti tra 150mila e 350mila euro, che ...

