SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? La Signora si gioca la carta Emerson Palmieri

SARRI-Juventus - nuovo colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull’attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i […] More

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio SARRI? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto SARRI-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

Il punto sul nuovo allenatore della Juventus : SARRI sarebbe in pole : La Juventus, campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, ha deciso di non proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri la prossima stagione e sta cercando di capire quale profilo sarà quello giusto per la panchina. In questi giorni si fanno molti nomi tra cui quelli di Maurizio Sarri, Pochettino, Simone Inzaghi e anche quello di Guardiola, nonostante il tecnico abbia detto più volte di non voler allenare la Juventus, la pista non è del ...

Juventus - il nuovo mister è Maurizio SARRI : la foto di Andrea Angelli che lo conferma : Il prossimo allenatore della Juventus? Lo svela in modo piuttosto inequivocabile TuttoSport, con una fotografia che parla da sola. Un'immagine che ritrae Andrea Agenlli a Baku, Azerbaigian, dove ci gioca la finalissima di Europa League tra Chelsea e Arsenal. E non solo Agnelli era a Baku, ma è andat

SARRI NUOVO allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Litigio con David Luiz - preso a calci il... : SARRI NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Tancredi Palmeri dichiara : 'SARRI è il nuovo allenatore della Juve - firmerà un triennale' : Arrivano conferme importanti in merito al possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. A tal riguardo ha parlato il noto giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri, che nel suo consueto editoriale su Snai Italia, ha detto la sua sulla panchina bianconera, confermando una possibile intesa fra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera. Le ultime indiscrezioni arrivate soprattutto dai media italiani sostengono infatti che la Juventus ...

Nuovo allenatore Juve dopo Allegri : SARRI potrebbe essere confermato : Nuovo allenatore Juve dopo Allegri: Sarri potrebbe essere confermato Nuovo allenatore Juve: tante ipotesi, nessuna certezza. dopo il divorzio tra la Juventus ed il suo ormai ex allenatore Massimiliano Allegri, si rincorrono tanti nomi sul suo possibile sostituto. Ma tra tanti papabili e alcune possibilità che a tratti sono apparse più concrete, finora nulla è deciso. Nuovo allenatore Juve, tante voci di mercato e nessuna ...

Nuovo allenatore Juventus - non solo SARRI : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : SARRI in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Nuovo allenatore Juventus - da SARRI a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...

SARRI NUOVO allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

SSC Napoli - la radio ufficiale : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! SARRI verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...