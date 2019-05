Sarri | l' uomo che potrebbe cambiare volto alla Juve con Ramsey trequartista

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lantus è ancoraricerca dell'erede di Massimiliano Allegri. Il club gode di un grande blasone, per cui gli sono stati accostati i migliori professionisti del settore, ma ultimamente il nome in pole sarebbe quello di Maurizio. L'ex Napoli è un tecnico che si è dedicato totalmente al calcio all'età di 43 anni, quando ha lasciato il suo posto in banca per allenare a tempo pieno il Sansovino e con questa squadra nel 2003 ha alzato la Coppa Italia della Serie D, a conferma che aveva fatto la scelta giusta. Poi seguirono anni di gavetta finché il suo nome si è imposto nel mondo del calcio, graziefiducia accordatagli da Aurelio De Laurentiis che lo ha postoguida del suo Napoli con buoni risultati. Durante l'esperienza partenopea è stato apprezzato per il suo gioco divertente, spettacolare e soprattutto diverso da quello tattico praticato dai top club italiani. Il ...

