Sarri-Juventus | nuovo colpo di scena Intanto Conte si presenta così in nerazzurro!

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio Sarri? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...

Juventus : Sarri sarebbe vicinissimo - mancherebbe solo il sì di Abramovich : Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. I dubbi ormai sono pochissimi, la notte di Baku che lo ha incoronato re di Europa League rimarrà probabilmente l’ultima sulla panchina del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli è ormai convinto di tornare in Italia e prendere la guida della “Vecchia Signora”. Il Corriere dello Sport in prima pagina scrive che l’allenatore è tornato a Londra dove oggi incontrerà i dirigenti dei ...

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

Sarri Juventus – Brusca frenata dopo la vittoria del Chelsea in Europa League. A complicare i piani dei bianconeri ci pensa direttamente il numero uno del club londinese Roman Abramovich. Il futuro dell'ex allenatore del Napoli è ancora tutto da decidere, ma quello che sembrava un addio certo, adesso così sicuro non lo è più.

Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del

Arrigo Sacchi : 'Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante' : Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio Sarri, il quale secondo varie indiscrezioni sarebbe in pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di Arrigo Sacchi, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato ...

Juventus-Sarri - l’agente dell’allenatore atteso a Londra per parlare con il Chelsea : spunta un ostacolo non da poco : L’agente dell’allenatore del Chelsea è atteso a Londra per parlare con il Chelsea, che potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo per liberare Sarri Giornata importante quella di oggi per il futuro di Maurizio Sarri, l’agente dell’allenatore toscano infatti partirà alla volta di Londra per parlare con il Chelsea. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di uscita che permetterebbe ...

Allenatore Juventus – In casa bianconera continua a tener banco la questione tecnico. Dopo l'addio di Allegri, le indiscrezioni di CalcioWeb portano in un'unica direzione: Jurgen Klopp. Nonostante continuino le voci dei media su un possibile arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus, la redazione di CalcioWeb, dalle voci raccolte, si sente di escludere ancora una volta quest'ipotesi. Già detto della differenza

Juventus-Sarri si fa - convinto anche Mijatovic ne è convinto : “a me sembra tutto chiaro - è il momento giusto” : L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato del possibili approdo di Sarri alla Juve, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ne è convinto anche Pedrag Mijatovic. L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club bianconero e l’allenatore toscano, recente vincitore ...

Il punto sul nuovo allenatore della Juventus : Sarri sarebbe in pole : La Juventus, campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, ha deciso di non proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri la prossima stagione e sta cercando di capire quale profilo sarà quello giusto per la panchina. In questi giorni si fanno molti nomi tra cui quelli di Maurizio Sarri, Pochettino, Simone Inzaghi e anche quello di Guardiola, nonostante il tecnico abbia detto più volte di non voler allenare la Juventus, la pista non è del ...

Juventus - Isco potrebbe essere il regalo in caso di arrivo di Sarri : L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche ...

Calciomercato Juventus - De Rienzo : 'Arriverà Mourinho - ha superato Sarri' : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, deve ancora annunciare chi sarà l'allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il nome in pole position in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea, battendo per quattro a uno l'Arsenal di Unai Emery. Con l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe arrivare una ...

Sarri JUVENTUS- Il Chelsea trionfa in Europa League grazie ad uno straordinario lavoro da parte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo aver ottenuto un prezioso terzo posto in campionato, ha trionfato nella finale di Baku, annientando l'Arsenal con un secco 4-1. Un risultato e un trionfo che potrebbero congedare il tecnico dai blues. Di