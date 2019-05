Sarri | Conte e quella garanzia inglese

Sarri-Juventus - nuovo colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull’attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i […] More

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

ADL : “Volli io Sarri - sono contento per il suo trionfo” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto telefonicamente a un evento sulle Universiadi al Circolo Canottieri Napoli parlando della finale di Europa League vinta dall’ex allenatore Sarri : “Certo che tifavo per il Chelsea ieri, tifavo per un italiano prima di tutto, anzi due visto che oltre a Sarri c’era anche Jorginho.Ho fatto subito i complimenti a Maurizio ha detto De Laurentiis, anche ...

Il trionfo di Maurizio Sarri : in Europa già avanti ad Allegri e Conte : È il Chelsea di Maurizio Sarri ad alzare al cielo l'Europa League 2019. I Blues si sono aggiudicati il trofeo per la seconda volta nella loro storia battendo con un nettissimo 4-1 l’Arsenal nel derby di Londra esportato a Baku. È stata una finale senza storia dominata in largo e in lungo dai londinesi in maglia blu che hanno steso al tappetto i Gunners con i colpi del grande ex Giroud, di Pedro e due volte Hazard, intervallati dalla rete tanto ...

Juventus - Tacchinardi : 'Ahimè Conte andrà all'Inter - per questo profilo giusto è Sarri' : Le indiscrezioni riguardanti il prossimo tecnico bianconero sembrano sempre più propendere per l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media sportivi italiani starebbero infatti sostenendo questa opzione, considerata soprattutto l'impossibilità per la Juventus di arrivare a tecnici internazionali come Guardiola, Klopp o Pochettino. L'ipotesi italiana quindi resta la più valida: a sostenerlo è anche Alessio Tacchinardi, ...

Juventus post Allegri : ora Sarri è in pole position - ma non si esclude Conte. E resta il sogno Guardiola : L’appuntamento giornaliero con il romanzo d’appendice sul nuovo allenatore della Juventus non fa registrare svolte, ma solo rumors, ragionamenti e aggiornamenti di pronostico. In tal senso, prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Max Allegri sia l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Che – ed è l’unica vera notizia di giornata – ha parlato del suo rapporto con il Chelsea di Roman ...

Roma : l'addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...

Gazzetta : dopo il no di Conte la Roma pensa a Sarri : Tramontata l’ipotesi Conte, per la Roma il nome caldo diventa quello del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Ma nell’elenco dei papabili, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea non ha – per usare un eufemismo – buoni rapporti con il club e nonostante stia portando a termine una stagione più che soddisfacente, con la qualificazione alla prossima Champions già ...

Conte dice no alla Roma - Pallotta ripiega su Sarri : ... grazie' alle avances dei giallorossi e lo ha rivelato nel corso di una chiacchierata con Walter Veltroni, pubblicata sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Mi sono innamorato di Roma ...

I ritorni di Sarri e Conte «spettri» delle panchine : Redazione Gattuso rischia, il futuro di Allegri è incerto E rispunta anche Deschamps per la Juventus Luca Talotta Milano Vincere ma non convincere. E per questo perdere la poltrona (o per meglio dire, la panchina). Il paradosso della Serie A nostrana è tutto qui, anche gli allenatori capaci di trionfare rischiano il posto. Figurarsi quelli che fan fatica, come Gattuso al Milan, per il quale ogni giorno nasce un nuovo pretendente alla ...

Milan - caccia al dopo Gattuso : “problemi” per Sarri e Conte - Leonardo vaglia le alternative : Gattuso traballa visibilmente, la panchina del Milan subirà uno scossone estivo con diversi tecnici che al momento sono in lizza Il Milan deve muoversi rapidamente per decidere il futuro della propria panchina. La stagione verrà conclusa da Gattuso, questo quanto emerso dal vertice a casa Milan di ieri sera, ma per quanto concerne la prossima stagione l’avvicendamento in panchina ci sarà certamente. Ringhio non ha convinto ed i ...

Scelta forte per ripartire : Conte o Sarri : Franco Ordine C hi dopo Gattuso? Prima di rispondere al quesito dei prossimi giorni, quando diventerà più netto l'orizzonte finale della stagione, bisognerà chiedersi chi sceglierà il successore di Rino. Perché, per le origini professionali diverse vissute, al momento esistono e insistono due visioni all'interno del ristretto gruppo dirigente del Milan. Non è detto però che l'una non possa sposare l'altra. Da una parte c'è l'idea di ...

Stampa Gb : "Sarri verso il Milan - Conte alla Roma" : Maurizio Sarri al Milan? Per la Stampa inglese il futuro dell'attuale tecnico del Chelsea è in Italia . Per i tabloid britannici sembra ormai scontato il divorzio del 'Diavolo' da Gennaro Gattuso. L'...

Milan - Gattuso a rischio : si pensa a Sarri - il sogno è Conte (RUMORS) : Solamente qualche mese fa il Milan di Gattuso sembrava una squadra solida e piena di entusiasmo, con una delle difese meno battute d'Europa e con un attacco in gran forma. Dopo il derby il 17 marzo, però, qualcosa è cambiato. Da quel giorno inizia il calvario del Milan che vede i ragazzi di Gattuso spegnersi lentamente collezionando solo cinque punti in cinque partite, troppo poco per una squadra in lotta per la Champions League. Il punto più ...