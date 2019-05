Salvini vuole la Flat tax Saltano reddito di cittadinanza e 80 euro?

Matteo Salvini fa i nomi dei tre ministri M5s che vuole far saltare : "Ci sono dei problemi" : Le parole di Matteo Salvini sin dal minuto dopo il trionfo alle urne delle elezioni Europee sono state rassicuranti sul futuro del governo. Il suo continuo "si va avanti" però va letto in controluce, per trovare la filigrana che porta i nomi di tre ministri, non per caso grillini, pronti a saltare.

Salvini vuole prendersi la Rai - editto contro Gad Lerner : "E' questo il cambiamento?" : "Chiederò quanto costa il suo programma", dice il vicepremier. 'L'approdo', il nuovo programma di Gad Lerner in onda dal 3...

Matteo Salvini vuole Guido Crosetto commissario Ue : mossa per governare con Giorgia Meloni? : La voce rilanciata da affaritaliani.it che riguarda Guido Crosetto è di quelle esplosive: potrebbe essere lui il commissario europeo indicato dal governo italiano, una scelta di Matteo Salvini e della Lega, i vincitori alle elezioni Europee. Crosetto, secondo quanto riportato da fonti governative, a

Governo - Salvini : “Nessun ultimatum a Di Maio - ma se si vuole andare avanti no a polemiche” : A un giorno dai risultati delle elezioni con la Lega che ha sfondato quota 34% il vicepremier Matteo Salvini ritorna a rassicurare sulla tenuta del Governo gialloverde: “No, nessun ultimatum” risponde durante una intervista a Rtl 102.5 alla richiesta di commentare il titolo di Repubblica su “30 giorni a Di Maio”. Dopo il voto europeo i cittadini ora si aspettano che il Governo torni a lavorare… “Guardi, non ci siamo ...

Salvini vuole carta bianca : "Pronti a dire no all'Ue" : Nell’apoteosi della vittoria Matteo Salvini usa la poesia, scomodando perfino Fabrizio De Andrè: “Di Maio farà da argine? A me basta che il fiume non scorra in direzione ostinata e contraria”. Ma il messaggio, indirizzato dal leader leghista al capo M5s, nella sostanza è molto prosaico e assomiglia a un “prendere o lasciare” poiché il capo M5s nelle ultima settimane avrebbe detto ...

Appello della Meloni a Salvini : “il popolo non vuole i 5 stelle - noi pronti a stare con te” : Le europee hanno aperto nuovi scenari politici, Giorgia Meloni pronta a creare un nuovo governo con Salvini escludendo Berlusconi e mandando a casa i 5 stelle “Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle … Continue reading Appello della Meloni a Salvini: “il popolo non vuole i 5 stelle, noi pronti a stare con te” at ...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Salvini trionfa - bacia il rosario e ringrazia la Madonna. Non vuole poltrone ma l'agenda di governo la detta lui : A mezzanotte e mezzo, quando la Lega sfonda il muro del 33%, dalla finestra del primo piano di via Bellerio compare una statuetta di Alberto da Giussano, simbolo del Carroccio, e un uovo di Pasqua del Milan. Sullo sfondo c’è sorridente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La festa nella sede storica del Carroccio, alla periferia di Milano, è appena iniziata: “Siamo il primo partito in Italia e il primo partito ...

Europee - Zingaretti : “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi rappresentiamo grande novità” : “Chi vota Di Maio e M5s vuole avere ancora Salvini come ministro dell’Interno”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha scelto Milano per chiudere la campagna elettorale per le Europee. In piazza Sempione, il leader dem attacca il governo M5s-Lega: “Salvini in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia”. L'articolo Europee, Zingaretti: “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi ...

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...

Di Maio : "Salvini vuole abolire reato di abuso d'ufficio? Meno str...ate e più lavoro" |Il ministro dell'Interno smorza : "Va rivisto" : Nuovo fronte interno alla maggioranza dopo le parole di Salvini che ha ipotizzato di eliminare il reato di abuso d'ufficio. Il ministro del Lavoro: "Il prossimo passo per evitare di far dimettere un sottosegretario è togliere il reato di corruzione?". Il leghista replica

Matteo Salvini - 200 migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è scontro sull'abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare