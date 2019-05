Salvini | “Renzi mi allunga la vita…”

lineapress

(Di venerdì 31 maggio 2019) Più lo attacca più glila vita. Uno dei meriti postumi di Matteo Renzi secondo l’altro Matteo,: quello di stimolarlo a fare meglio… Una simpatia insospettabile, quella nei confronti dell’ex segretario del Partito Democratico. Ieri sera in diretta su “Dritto e Rovescio” su Rete4,ha replicato alle dure critiche ricevute in questi mesi su immigrazione e tasse: “Renzi a me e’ simpaticissimo, veramente. L’anno scorso diceva le stesse cose sull’immigrazione e legge Fornero, che non avrei saputo fare nulla. Ogni volta che mi da’ addosso mila vita. L’obiettivo sulle tasse e’ arrivare a far pagare il 15 per cento alla maggioranza di imprese e famiglie italiane”. Insomma, l’obiettivo è non aumentare le tasse: a detta sua non fare la “renzata” (testuale) di togliere ...

matteosalvinimi : #Salvini: Renzi è simpaticissimo. ?????? L’anno scorso diceva le stesse cose sull’immigrazione e sulla L.Fornero, mi s… - Serv_Pubblico : Una delle caratteristiche fondamentali dell’Era della Narrazione è che il discorso politico è cambiato. Da Renzi a … - pinapic : Dicevano di non voler mettere le mani in tasca alle famiglie e invece, pur di far cassa, scippano gli #80euro che i… -