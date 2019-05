Salvini manipola Bankitalia | così scherza col fuoco

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Bene la relazione di Banca d’Italia, che conferma la necessità di uno choc fiscale per far ripartire l’economia italiana. La flat tax è la prima riforma che governo e Parlamento dovranno discutere”. Con questa dichiarazione Matteocommenta a caldo, dopo neanche 10 minuti, le Considerazioni finali del numero uno di, Ignazio Visco. Chi non ha ascoltato le parole del Governatore è così portato a pensare a una specie di assist fatto da Visco aper “lanciare” uno dei cavalli di battaglia leghisti ovvero la tassa piatta. Nulla di più falso invece. L’intero contenuto della relazione va nel verso opposto, addirittura bocciando la flat tax assieme ad altre misure simbolo del governo gialloverde come Reddito di cittadinanza e Quota 100.Cosa è successo allora? Semplicemente,si ...

