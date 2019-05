93enne derubata del carrellino con la spesa! Negoziante lo ricompra e lo riempie di nuovo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Come faceva sempre, si era recata al locale mercato rionale per fare la spesa e si era portata dietro il suo solitoda riempire ma proprio quando era colmo qualche malvivente ne ha approfittato portandoglielo via con destrezza e con tutta la merce appena acquistata. Una brutta esperienza per la donna di 93 anni che è rimasta così senza soldi e senza spesa, pronta a tornare a mani vuote a casa avvilita per l'accaduto. Così però non è stato perché alla fine però ha potuto comunque portare a casa quanto comprato in precedenza grazie alla generosità di un commerciante della zona che le hato tutto, dal carrello fino alla frutta e verdura e a tutto quello che si trovava dentro. La grande storia di generosità raccontata dall'edizione locale del quotidiano La Nazione, arriva dalla Toscana e in particolare da San Gimignano, nel Senese.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...