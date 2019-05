Romulus | su Sky la serie sulla nascita di Roma girata in protolatino

davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2019) L’illustrazione dell'art director Riccardo Monti di una parte del set Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto delladiarriva su Sky con la fiction. Le riprese dei 10 episodi inizieranno ai primi di giugno e andranno avanti per 28 settimane tra la Capitale e i dintorni. Nel cast Andrea Arcangeli (The Startup, Trust – Il rapimento Getty), Marianna Fontana (Indivisibili, Capri-Revolution) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini), attori giovani e poco conosciuti che saranno i protagonisti di una storia di sopravvivenza diretta da Matteo Rovere (Veloce come il vento, Il primo re) da Michele Alhaique (Senza nessuna pietà) e da Enrico Maria Artale (Il terzo tempo). Due intere città ricostruitebase di ricerche storiche documentate, migliaia di figurazioni, più di 700 presenze stunt e centinaia di armi riprodotte per una ...

