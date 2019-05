Roma | arrestato monsignore Usa condannato per pedofilia | era latitante dal 2006

Scene da film sulle strade di Roma : in fuga con droga e pistola - arrestato : Roma – Nel pomeriggio del 27 maggio, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma, dopo un rocambolesco inseguimento in auto, hanno intercettato e proceduto all’arresto in flagranza di un classe ’72, italiano, resosi responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, detenzione abusiva di arma da fuoco tipo guerra con matricola abrasa, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ...

Roma-Parma : colpisce steward per tentare di entrare senza biglietto - arrestato : Roma – Si e’ concluso senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incontro di calcio Roma-Parma valido per il campionato di calcio di serie A 2018-2019. Anche in questa occasione e’ stato messo in campo dalla Questura il dispositivo di ordine pubblico atto a garantire una buona e serena riuscita dell’incontro calcistico. Per un 42enne romano, pero’, la serata ...

Roma - auto contRomano sulla Casilina travolge moto : muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria, mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori. Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...

Roma - TENTA DI UCCIDERE CLOCHARD CON ESTINTORE/ Arrestato vigilante Policlinico : Un vigilante ROMAno ha TENTAto di UCCIDERE un CLOCHARD, colpendo alla testa con un ESTINTORE mentre dormiva: ecco la ricostruzione

Roma - bosniaco picchia un cane per strada e poi aggredisce i carabinieri - arrestato : I carabinieri della stazione di Medaglie D'oro in Roma hanno arrestato martedì scorso, un 21enne di origine bosniaca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per altri reati, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamento di animali, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere picchiato un cane, non di sua proprietà in strada, sotto l'effetto di droghe. I ...

FEMMINICIDIO A CAVE/ Roma - uccide moglie a colpi di pistola : arrestato : FEMMINICIDIO a CAVE, alle porte di Roma: un uomo di 59 anni ha fatto fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta uccidendo la moglie.

Roma - accoltella un uomo perché ha il crocifisso al collo : marocchino arrestato : Ha accoltellato e tentato di sgozzare un uomo, apparentemente solo perché indossava un crocifisso al collo. Per questo motivo, un marocchino è stato arrestato in pieno centro a...

Roma - dramma di Pasqua : accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli - arrestato : dramma di Pasqua in un appartamento in via Orso Mario Corbino, in zona Marconi, a Roma. L’ennesima lite tra marito e moglie è degenerata in una violenta aggressione ai danni di quest’ultima, che è stata accoltellata; ma per fortuna la donna, raccogliendo le ultime forze, è riuscita a trascinarsi fuori dall’abitazione teatro delle violenze e a chiedere aiuto. La vittima è stata soccorsa ed ora è ricoverata in condizioni gravissime. Si è temuto a ...

Roma - accoltella la moglie al collo per gelosia di fronte ai tre figli : arrestato dai Carabinieri : Ha accoltellato la moglie al collo per gelosia e si è barricato in casa con i tre figli piccoli. L’uomo, un 59enne senza occupazione, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, che sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. I fatti ieri mattina, quando i militari dell’Arma sono giunti in via Orso Mario Corbino, zona Marconi, dove hanno rintracciato in strada ...

New York - arrestato con due taniche di benzina nella cattedrale di Saint Patrick : aveva un biglietto per Roma : aveva acquistato un biglietto di sola andata per Roma Marc Lamparello, il 37enne arrestato due giorni fa all’ingresso della chiesa di Saint Patrick, la cattedrale di New York, con due taniche di benzina e degli accendini. Secondo la polizia, l’uomo, un insegnante di filosofia, avrebbe dovuto imbarcarsi giovedì pomeriggio dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey, diretto in Italia. È tra l’altro emerso che Lamparello, fermato mercoledì sera ...