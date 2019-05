Roma | anziano 90enne sorpreso a rubare dolciumi | i poliziotti gli fanno la spesa

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Quella che arriva daè davvero una storia finita bene, che vede protagonista unsignore di 90 anni e gli agenti della Polizia. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo ieri si era recato al supermercato per fare la, ma purtroppo non aveva con sé il denaro necessario per comprare tutto l'occorrente. Aveva voglia di un dolce, ma data la sua complicata situazione economica non poteva permetterselo, per cui ha deciso letteralmente di prenderlo di nascosto, senza farsi vedere dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale. I vigilantes si sono però accorti che il soggetto aveva nascosto sotto il maglione il dolce in questione, per cui è scattata la segnalazione al commissariato di Polizia "Colombo". Scattata la macchina della solidarietà A questo punto gli agenti hanno raggiunto in pochi minuti l'attività commerciale in questione, sita nel ...

TgNewsWeb : RT @ultimenotizie: Un 90enne, in difficoltà economica, ha cercato di portare via una porzione di tiramisù da un supermercato di #Roma. L’uo… - Luca67Salmaso : RT @ultimenotizie: Un 90enne, in difficoltà economica, ha cercato di portare via una porzione di tiramisù da un supermercato di #Roma. L’uo… -