Roland Garros – Nishikori vs Djere | che battaglia! Dopo 4 ore e 30 la spunta il

Roland Garros – Roger Federer agli ottavi : Casper Ruud sconfitto in 3 set : Roger Federer accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il campione svizzero supera il giovane Casper Ruud in 3 set Servono 2 ore e 14 minuti a Roger Federer per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il campione svizzero, numero 3 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto senza troppi patemi Casper Ruud, figlio di Christian Ruud, tennista che Federer ha incrociato nel circuito diversi anni fa. ...

Roland Garros – Garbine Muguruza sorprende Svitolina - la spagnola vola agli ottavi di finale : La tennista spagnola non lascia scampo all’avversaria ucraina, superandola con il punteggio di 6-3, 6-3 Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del Roland Garros, superando in due set Elina Svitolina. Grande prova di forza della spagnola, che non lascia scampo alla più quotata avversaria, attualmente al numero 9 del ranking WTA. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con l’iberica che prende in mano le ...

Roland Garros 2019 : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nettamente battuti in doppio da Guido Pella e Diego Schwartzman : Dopo aver battuto al primo turno del torneo di doppio maschile dei Roland Garros le teste di serie numero 2, il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono stati nettamente sconfitti dagli argentini Guido Pella e Diego Schwartzman col punteggio di 6-1 6-3. Il primo set degli azzurri è disastroso: dopo aver vinto il primo game del match su servizio di Berrettini, i nostri perdono tre volte la ...

Roland Garros – Clamorosa eliminazione : Pliskova eliminata al terzo turno da una favolosa Martic : Karolina Pliskova si ferma al terzo turno del Roland Garros: Martic manda al tappeto la numero 2 del ranking Mondiale Colpo di scena al Roland Garros: Karolina Pliskova è stata eliminata oggi al terzo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. La testa di serie numero 2 del torneo non è riuscita ad avere la meglio su una tostissima Martic, che oggi non ha lasciato scampo alla tennista ceca. La croata Martic ha ...

Roland Garros – Il rispetto prima di ogni cosa - Del Potro si inchina davanti a Nishioka : il bel gesto dell’argentino dopo la vittoria [VIDEO] : Del Potro ed il bellissimo gesto nei confronti di Nishioka dopo la lunga battaglia di oltre quattro ore al Roland Garros E’ andata in scena ieri l’interminabile sfida tra Del Potro e Nishioka al Roland Garros. Al termine di un match durato oltre 4 ore è stato il tennista argentino a poter esultare per la vittoria, che gli regala il pass per il turno successivo del secondo Slam della stagione. AFP/LaPresse Tanti applausi per Del ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal - Federer e Pliskova in campo - tanti i terzi turni di livello : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...

Tennis : Roland Garros. Caruso di Avola al terzo turno - ora Djokovic : La quinta giornata del Roland Garros parla siciliano, con Salvatore Caruso che continua a sognare, approdando al terzo turno del Slam

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo venerdì 31 maggio. Orari - tv e streaming : Sesta giornata oggi per il Roland Garros, secondo Slam stagionale: a Parigi non ci sono italiani in gara nei tornei di singolare, ma il Bel Paese sarà rappresentato sul 7 da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, i quali, dopo aver dominato all’esordio nel torneo di doppio contro la coppia numero 2 del seeding, Murray/Soares, oggi si scontreranno nel 7 contro la coppia tutta argentina di Guido Pella e Diego Schwartzmann. GLI italiani IN campo ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di venerdì 31 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : E’ tempo di sesta giornata al Roland Garros 2019. Nel tabellone maschile ci saranno i primi ostacoli impegnativi sulla strada di Rafael Nadal e Roger Federer. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, affronterà il belga David Goffin, col quale è in vantaggio 3-1 nei testa a testa e con cui ha vinto tutti e tre gli incontri sulla terra battuta. Lo svizzero, testa di serie numero 3, incrocerà la racchetta col norvegese Casper Ruud, giustiziere ...

Roland Garros 2019 : ostacoli impegnativi per Federer e Nadal. Spiccano Wawrinka-Dimitrov e - tra le donne - Muguruza-Svitolina : La sesta giornata dei singolari maschile e femminile del Roland Garros è dedicata ai primi otto incontri del terzo turno, quelli della parte bassa di entrambi i tabelloni. In campo maschile ci saranno i primi ostacoli impegnativi sulla strada di Rafael Nadal e Roger Federer. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, affronterà il belga David Goffin, col quale è in vantaggio 3-1 nei testa a testa e con cui ha vinto tutti e tre gli incontri sulla terra ...

Roland Garros 2019 : Djokovic - Zverev e Thiem promossi al terzo turno - che sofferenza per Del Potro! En plein per l’Italia : Terza giornata di incontri andata in archivio per il tabellone maschile del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa parigina si è andato a definire quasi completamente il quadro della situazione del terzo turno e le sorprese, dal punto di vista dei risultati, non sono state molte. L’Italia, dal canto suo, può sorridere Djokovic, Zverev-Thiem promossi – Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha superato facilmente lo svizzero Henri Laaksonen ...

Roland Garros 2019 - il prossimo avversario di Fabio Fognini al 3° turno. La data dell’incontro : Prosegue il cammino di Fabio Fognini al Roland Garros 2019: nel secondo Slam stagionale, quello più adatto al tennista ligure per superficie, vista la terra rossa parigina, la testa di serie numero nove vola al terzo turno battendo in quattro set, non senza faticare, l’argentino Federico Delbonis. Tra due giorni l’appuntamento con il suo terzo match nella competizione, andiamo a scoprire il programma e l’avversario. Roland ...