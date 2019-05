Roland Garros 2019 | tutti gli italiani in campo venerdì 31 maggio Orari | tv e streaming

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di venerdì 31 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : E’ tempo di sesta giornata al Roland Garros 2019. Nel tabellone maschile ci saranno i primi ostacoli impegnativi sulla strada di Rafael Nadal e Roger Federer. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, affronterà il belga David Goffin, col quale è in vantaggio 3-1 nei testa a testa e con cui ha vinto tutti e tre gli incontri sulla terra battuta. Lo svizzero, testa di serie numero 3, incrocerà la racchetta col norvegese Casper Ruud, giustiziere ...

Roland Garros 2019 : Djokovic - Zverev e Thiem promossi al terzo turno - che sofferenza per Del Potro! En plein per l’Italia : Terza giornata di incontri andata in archivio per il tabellone maschile del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa parigina si è andato a definire quasi completamente il quadro della situazione del terzo turno e le sorprese, dal punto di vista dei risultati, non sono state molte. L’Italia, dal canto suo, può sorridere Djokovic, Zverev-Thiem promossi – Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha superato facilmente lo svizzero Henri Laaksonen ...

Roland Garros 2019 - il prossimo avversario di Fabio Fognini al 3° turno. La data dell’incontro : Prosegue il cammino di Fabio Fognini al Roland Garros 2019: nel secondo Slam stagionale, quello più adatto al tennista ligure per superficie, vista la terra rossa parigina, la testa di serie numero nove vola al terzo turno battendo in quattro set, non senza faticare, l’argentino Federico Delbonis. Tra due giorni l’appuntamento con il suo terzo match nella competizione, andiamo a scoprire il programma e l’avversario. Roland ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di giovedì 30 maggio. Naomi Osaka piega Victoria Azarenka dopo quasi tre ore di lotta : Quello tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka era il match clou della quinta giornata del singolare femminile del Roland Garros 2019, anche se solo i francesi non se ne sono accorti, e ha rispettato pienamente le attese. Ha vinto la giapponese numero 1 del mondo dopo 2 ore e 52 minuti di grande battaglia col punteggio di 4-6 7-5 6-3. La bielorussa è stata avanti per 4-0 e per 5-1 nel primo set e poi 6-4 4-2 nel secondo ma la nipponica, che in ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini avanza al terzo turno. Vittoria in quattro set sull’argentino Delbonis : Dopo Salvatore Caruso, anche Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros 2019. Il ligure, numero nove del seeding, ha sconfitto in quattro set l’argentino Federico Delbonis con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-3 dopo due ore e ventisei minuti di gioco. Fognini deve subito fronteggiare nel primo game al servizio ben tre palle break, ma riesce a salvarsi con il dritto. Il ligure è poi lui a strappare la battuta all’avversario ...

Roland Garros 2019 - Salvatore Caruso : “Primi due set perfetti - devo continuare a crederci” : Una giornata ed un torneo sicuramente da ricordare per Salvatore Caruso. Il siciliano continua a volare al Roland Garros 2019: dopo aver superato le qualificazioni il tennista tricolore è riuscito a volare al terzo turno del secondo Grand Slam stagionale, sulla terra rossa parigina. Oggi il clamoroso successo per tre set a zero sul veterano e beniamino di casa Gilles Simon. Ora un match proibitivo: la sfida al numero uno del mondo, il serbo ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso e Fognini al terzo turno! Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic - Osaka e Halep : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

Roland Garros – Fognini avanza spedito! Il tennista azzurro spazza via Delbonis dopo 4 set : Fabio Fognini accede ai sedicesimi del Roland Garros grazie al successo ottenuto su Federico Delbonis: il tennista azzurro supera il turno in 4 set Fabio Fognini avanza spedito nel main draw del Roland Garros. dopo il successo nel match d’esordio su Andreas Seppi, in quello che è stato un derby tutto italiano, il tennista di Arma di Taggia si è ripetuto nei trentaduesimi di finale battendo l’argentino Federico Delbonis (numero 75 ATP) in 2 ...

Roland Garros – Halep - che fatica! Per battere Linette serve il terzo set : Simona Halep accede ai sedicesimi del Roland Garros a fatica: la campionessa in carica ha bisogno del terzo set per superare Magda Linette Servono 2 ore e 13 minuti, nonché tanta fatica, a Simona Halep per staccare il pass valevole per i sedicesimi del Roland Garros. La tennista romena, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha sprecato un set di vantaggio contro un’ostica Magda Linette (numero 87 WTA), vincendo l’incontro solo al terzo ...

Roland Garros – Nishioka fa soffrire Del Potro ma si arrende al 5° set : ‘Palito’ vola ai sedicesimi : Juan Martin Del Potro ha bisogno di 5 set per battere Yoshito Nishioka: il tennista argentino supera il giapponese e vola ai sedicesimi Dopo e ore e 49 minuti di gioco, Juan Martin Del Potro stacca il pass per i sedicesimi di finale del Roland Garros. Il tennista argentino, numero 9 del ranking mondiale maschile, si è imposto al quinto set sul giapponese Yoshito Nishioka, numero 72 della classifica ATP. I set si sono conclusi con il ...