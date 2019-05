«Rocketman» - il film : chi è Renate Blauel - ex moglie di Elton John : Come già accaduto con Bohemian Rhapsody il biopic su Freddy Mercury, anche Rocketman sotto la direzione di Dexter Fletcher ci permette di conoscere meglio l’importanza delle persone che hanno accompagnato la vita dei grandi miti del rock. In questo caso si tratta di una donna fondamentale nella vita di Elton John, scomparsa dall’attenzione mediatica nel novembre del 1988, subito dopo il divorzio. Elton John and Renate Blauel ...

Cannes 2019 : Rocketman di Dexter Fletcher - La recensione : Dopo aver fatto il botto nel 2018 con Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher torna all’attacco presentando fuori concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes ROCKETMAN, biopic liberamente ispirato alla vita di sir Elton John (Taron Egerton) e co-prodotto insieme a suo marito David Furnish. Nei cinema italiani dal 29 maggio.

New York: il cast di Rocketman per la premiere del film
Il film sulla vita di Elton John è in Italia dal 29 maggio

Elton John si è opposto al taglio delle scene a luci rosse e droga nel film Rocketman : Un film biografico deve raccontare tutto, specie se si tratta di un'artista e di una rockstar: nel recente film dedicato alla vita di Elton John, dal titolo Rocketman, è stata proposta l'eliminazione di alcune scene, contenenti scene a luci rosse e di droga. Ma lo stesso Elton si è opposto, e le scene sono dunque visibili all'interno del film, la cui visione però è stata ristretta ai minori di anni 17. scene proibite Elton John ha voluto che ...

Rocketman e la canzone Rocket Man. Storia e significato del brano di Elton John : Mentre esce al cinema Rocketman, il film, è d'obbligo tornare su Rocket man, la canzone che in qualche modo lo guida prestandogli con un'altra 'struttura' il proprio titolo. Bernie Taupin (fidato paroliere di Elton John) ha raccontato di aver pensato a Rocket Man per la prima volta durante un viaggio in auto. È il 1971 e sta andando a trovare i suoi nel Lincolnshire: «Avevo da poco riletto Il gioco dei pianeti ...

Elton John : “Volevano meno sesso e droga in Rocketman ma nella mia vita ci sono stati” : “Volevano togliere dal film droga e sesso…ma fanno parte della mia vita“. Elton John non ha voluto nessuna censura per “Rocketman” il film autobiografico presentato in anteprima al Festival di Cannes. Lui, il cantante preferito della principessa Diana amico intimo di William e Harry, ha voluto espressamente che il biopic fosse il più possibile simile al vero nel raccontare la sua straordinaria vita fatta di eccessi, ...

Rocketman - il film : John Reid - Sheila Eileen Harris - Berlie Taupin e altri personaggi di cui vorrai sapere di più : Rocketman, il biopic diretto da Dexter Fletcher sull’ascesa di Elton John nel firmamento pop e musicale è l’occasione per conoscere meglio alcune figure chiave che hanno aiutato e seguito la crescita della superstar nata a Londra il 25 marzo del 1947. Si parte, naturalmente dalla madre Sheila Eileen Harris, interpretata nel film da Bryce Dallas Howard, che diventa madre di Elton John dopo avere sposato Stanley Dwight. Un matrimonio che finisce e ...

Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ed è un bene : A due giorni dall’uscita non se ne può più: basta chiedere come sarà Rocketman rispetto a Bohemian Rhapsody perché, per quanto in entrambi i film si ripercorrano genesi e boom di un’icona della musica esplosa a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta, i due progetti sono profondamente diversi. Anche nel genere. Se infatti l’aspirante film premio Oscar rientrava nel biopic musicale più classico, ...

Rocketman - Elton John : «Gli studios chiesero meno sesso e droga» : Tra pochi giorni (il 29 maggio) arriverà anche nei cinema Rocketman, il film che racconta la vita di Elton John. Anche se si tratta più di un musical che di un vero e proprio biopic, non mancano di certo i riferimenti biografici del periodo narrato, cioè l’ascesa dell’artista nell’Olimpo delle star, con tutti gli eccessi annessi e connessi. Anzi, se alcuni hanno accusato Bohemian Rhapsody di dare ...

Rocketman è uno dei film al cinema dal 29 maggio 2019, un vero e prorpio musical sull'incredibile storia umana degli anni rivoluzionari di Elton John.
DATA USCITA: 29 maggio 2019 GENERE: Biografico, Musicale ANNO: 2019 REGIA: Dexter Fletcher cast: Taron

Rocketman, arriva il biotic dedicato alla straordinaria vita di Elton John: trama, cast e curiosità
Rocketman è il film che racconta la storia e l'eclettica vita di Elton John. Da timido e giovane pianista a superstar mondiale della musica, il biopic dedicato al grande cantautore londinese arriverà in tutti i cinema d'Italia a partire dal 29 maggio.