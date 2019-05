Repubblica | Nessuno | nemmeno la Roma | ha smentito le ricostruzioni su De Rossi

ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019)torna sull’inchiesta di cui abbiamo scritto ieri, che racconta gli inciuci dello spogliatoiono con la guerra tra i senatori e la società. Semplificando, abbiamo spiegato che Devoleva defenestrare Totti e il Pupone gli ha fatto terra bruciata attorno fino all’addio di domenica e all’abbraccio sotto la pioggia tra i due ex capitani. Ebbene, il quotidiano racconta che la Capitale è chiaramente esplosa dopo le rivelazioni pubblicate e che tutti, nelle numerose radio, soprattutto, hanno detto la propria opinione. “Ma tra tutte le voci che dall’alba hanno riempito l’etereno, nessuna,quella più istituzionale, hanella sostanza le”.la, secondo il quotidiano, avrebbela notizia. in un comunicato asciutto ha preso le distanze per poi aggiungere che «non è attendibile trasformare ...

ReginaCatrambon : una persona #migrante annega nel mar #mediterraneo . È oltraggioso che dopo quanto e stato fatto per coprire con na… - riotta : E nel video @repubblica si vedono anche dimostranti manganellati, inermi e senza casco o spranghe. Nessuna violenza… - fabiochiusi : L’unica cosa su cui vanno d’accordo in modo bipartisan: più sorveglianza. Per i più deboli, poi. Fin da piccolis… -