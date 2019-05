ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Adesso le condizioni le detta Maurizio. Apre cosìparlando del futuro del tecnico toscano al. Dopo la vittoria dell’Europa League le carte si sono rimescolate,ha sul piatto l’offerta della Juve che potrebbe liberarlo pagando una penale di circa 5 milioni. Le dichiarazione del tecnico toscano, legato alla società di Londra fino al 2021 sono cambiate, ha fretta di trovare una soluzione i matrimoni funzionano solo se sono contenti in due. Decideremo insieme entro 48 ore io e i dirigenti, sono sottofino al 2021. Però domenica voglio partire per le vacanze conoscendo il mio futuroparla di un’offerta pronta da parte delche sarà formalizzata stamattina nella sede di Cobham, di un anno di prolungamento del. L'articolo: Ililsembra essere il ...

_dajedepunta_ : @mar_aie @bandaroja25mayo Non serve un articolo di Repubblica per sapere che gli spogliatoi sono polveriere (guarda… - napolista : Repubblica: Il #Chelsea è pronto a prolungare il contratto a #Sarri Il tecnico toscano vuole decidere in fretta del… -