ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Potrebbe arrivare giàlaufficiale dialle avances del gruppo FCA: il consiglio d’amministrazione del gruppo francese si riunirà nella giornata diper rispondere alla proposta di matrimonio dal gruppo italoamericano e preparare l’apertura di negoziati che definiranno l’assetto finale della fusione. Il progetto “è una reale opportunità pere per l’industria automobilistica francese”, ha affermato il ministro dell’Economia di, Bruno Le Maire, nella dichiarazione rilasciata in esclusiva all’agenzia France Presse: lo Stato francese, primo azionista dicon il 15% di capitale, “vigilerà allo stretto rispetto delle quattro condizioni” poste per la fusione con Fca, ovvero il “rispetto dell’alleanza-Nissan, tutela deidie degli stabilimenti industriali (francesi, ndr.), governance ...

Cascavel47 : Renault, martedì la risposta a Fca. Parigi: “Tutelare posti di lavoro francesi” - fattiamotore : Renault, martedì la risposta a Fca. Parigi: “Tutelare posti di lavoro francesi” - MarcoScafati1 : #Renault, #martedì la risposta a #Fca. #Parigi: “Tutelare #posti di #lavoro francesi” -