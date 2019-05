Regionali Toscana | Lotti tentato dalla candidatura nonostante Consip Renziani | “Contro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Innon mollano la presa.il nuovo corso di Nicola Zingaretti, i fedelissimi dell’ex premier vogliono tenersi stretta la regione da cui tutto partì nel 2014. Come? Candidando il braccio destro di Renzi e membro del “giglio magico” Lucaalle elezionidel 2020. La conferma arriva da tre esponenti del Pd toscano, due dei quali molto vicini all’ex presidente del Consiglio. “E’ un’idea che circola da diverse settimane – dice uno di questi a ilfattoquotidiano.it – e l’exploit della Lega inalle Europee di domenica sta dando una grossa spinta a questa ipotesi: se non vogliamo far cadere anche l’ultimo bastione del Paese nelle mani della Lega, dobbiamo presentare un candidato in discontinuità rispetto alla giunta di Enrico Rossi”. L’altro nome in campo è quello del presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, che negli ...

