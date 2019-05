Reddito di cittadinanza, perché le famiglie rischiano di essere penalizzate (Di venerdì 31 maggio 2019) Il Reddito di cittadinanza potrebbe penalizzare le famiglie e favorire i richiedenti single: questo è il timore espresso dall'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, che si chiede come mai non sia ancora stato diffuso il dato sulla dimensione media dei nuclei familiari che si sono visti riconoscere il sussidio. “Io ho un po’ l’impressione che il vero problema è capire se stiamo davvero raggiungendo le persone povere”. In sostanza, secondo l’economista ex presidente dell’Inps, “dobbiamo occuparci di raggiungere gli ultimi degli ultimi”.



